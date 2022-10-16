二十大︱譚耀宗籲團結一致實現新篇章　林建岳：為香港注入新動力

中共二十大今早（16日）開幕，將產生新一屆中共領導層，總書記、國家主席習近平發表講話，報告過去五年工作及展望將來。全國人大常委譚耀宗則指，大家應在二十大會議精神的指導下實現新篇章，呼籲香港各界團結一致，按照習近平主席提出的「四個必須」和「四個希望」的要求，致力維護「一國兩制」行穩致遠。全國政協常委林建岳形容，二十大開啟國家新征程為香港由治及興注入新動力。



譚耀宗：應繼續致力維護一國兩制行穩致遠

全國人大常委譚耀宗指出，黨的十九大以來，在以習近平總書記為核心的黨中央領導下，過去五年的工作和新時代十年的偉大變革都取得了傲人的成績。十九大中首次提出了「中國特色社會主義」進入了新時代的論述，2020年底，即使在新冠疫情肆虐的情況下，中國依然打贏了脫貧攻堅戰。面對新冠疫情，中央堅持「人民至上、生命至上」的理念，保障了人民的安全和健康。彰顯中國社會主義制度的優越性。

他指：「『一國兩制』是中國共產黨人的偉大創舉，十九大以來，面對香港局勢動蕩變化，黨中央嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區實行全面管治權，堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，絕不容忍任何挑戰『一國兩制』底線的行為、絕不容忍任何分裂國家的行為。2020年以及2021年，《香港國安法》以及完善選舉制度的相繼推出，使得『愛國者治港』原則得以全面實施，香港進入了由亂到治的重大轉折，開啟由治及興的新階段。與此同時，香港『一國兩制』成功實踐是對統一台灣帶來積極的示範作用。」

譚耀宗指展望未來，大家應在二十大會議精神的指導下實現新篇章。「香港各界團結一致，按照習近平主席提出的『四個必須』和『四個希望』的要求，致力維護『一國兩制』行穩致遠，推動香港增強發展動能，支持特區政府依法施政，實現社會公平正義，為祖國統一大業、中華民族偉大復興作出貢獻。」

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

林建岳指，觀看二十大開幕會議直播，聆聽習近平總書記所作的報告，令人鼓舞，振奮人心。「習近平總書記的報告，全面謀劃了未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，提出一系列新思路、新戰略、新舉措，為國家事業進一步發展指明了方向，開啟了國家全面建設社會主義現代會強國的新征程。」他指，香港已經從由亂到治進入由治及興的新階段，二十大將為香港的發展、「一國兩制」行穩致遠注入新動力，社會各界應全面準確貫徹「一國兩制」方針，更加積極融入國家發展大局，既為全面建設現代化國家發揮更大作用，也為香港開拓更大機遇。

林建岳又指，十九大以來的5年是極不尋常、極不平凡的5年，國家攻克了許多長期沒有解決的難題，取得了舉世矚目的成就，譜寫了輝煌的歷史新篇章。他形容，習近平總書記的報告，對全面建成社會主義現代化強國「兩步走」的戰略安排進行宏觀展望，重點部署未來5年以至更長時間的戰略任務和重大舉措。「這是一份繼往開來的報告，為我國邁向第二個百年奮鬥目標進軍。」