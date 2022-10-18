直播︱李家超：施政報告以綠色為封面　附有「政策措施篇章」

特首李家超今日（18日）早上行會前見記者，預料會提及明日公布的上任後首份《施政報告》，《香港01》全程直播。李家超主動提及國家主席習近平在中共二十大的發言有很多亮點，多次提及「一國兩制」等，反映國家對港澳事務重視，並要求香港破解經濟社會「深層次」矛盾和問題，他認為是未來特區政府的行動指南，自己會在《施政報告》中交代土地房策等措施。



施政報告以綠色為封面 附有「政策措施篇章」

【09:50】李家超提到，中共二十大目前正在北京召開，中共總書記習近平發表的報告中有很多亮點，令其感到鼓舞的是今次有很多篇幅提及一國兩幫，有關香港的論述十分多，可見中央對一國兩制事業、港澳工作高度重視，內容提到會支持香港發展經濟改善民生、社會穩定、支持港澳發展經濟，以及破解經濟社會發展過程中的深層次問題，中央十分支持發揮港澳優勢特點。此外，過去5年香港經歷回歸以來最嚴峻考驗，國家始終是香港的最強後盾。

他形容，報告有關港澳的部份內容非常豐富，是香港的未來行動指南，有精闢論述，是香港的定海神針，如同七一講話是香港施政的大方向和藍圖，他亦在施政報告內提出發展經濟、改善民生的政策措施，包括土地房屋和增強競爭力。他又展示施政報告封面，指綠色是代表希望、生命力、和諧穩定，此外亦會另外一本提及政策措施的篇章。