施政報告｜倡新興運動　促改善資助　霍啟剛：勿被傳統觀念綁死

「如果以結果為目標，新政府想要怎樣的體育發展結果？」香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛，上任體育、演藝、文化及出版界立法會議員將近一年，坦言對他有份爭取成立的「文化體育及旅遊局」仍未看到什麼成績，但他相信特首李家超明日（10月19日）發表的《施政報告》能夠帶來一些改變。在改變之前，他希望特區政府慎重思考四個問題——第一，發展體育所為何事、全民健身是何概念？第二，如果沿用傳統思維，談何發展新興社區運動/水上運動、怎麼可能扶持得起體育產業生態？第三，政府扮演什麼角色，怎樣改善資助機制、如何彈性分配資源？第四，可否跳出更大框框，善用亞運全運平台、開創大灣區適用的香港盛事模式？



體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛，坦言仍為看到「文化體育及旅遊局」有什麼成績，但《施政報告》能夠帶來一些改變。（鄭子峰攝）

第一問：發展體育到底所為何事？

出身體育世家的霍啟剛，無疑是「文化體育及旅遊局」的主要推手之一。早在去年10月《施政報告2021》正式建議改組文體旅局之前，霍啟剛已經乘著香港代表隊在東京奧運取得突破性的1金2銀3銅之勢，提出對本港體育發展影響深遠的兩大改革：其一，在普及化、盛世化、精英化的基礎上，開拓專業化、產業化；其二，以「文體+」概念重整政策規劃，成立文體旅局，促進文化體育與科技、旅遊、金融等等跨界合作，產生更多社會效應。這些建議均獲前任特首林鄭月娥及現任特首李家超接納，正在逐漸落實。

「之所以爭取一個新的決策機構，是希望政府能夠擁有新的政策觀念和新的資源分配；但老實說，目前我還沒有看到太大變化。」有別於去年建言時還不算是「政治人物」，今天的霍啟剛已是體演文出界立法會議員，看著特區高層的「有心求變」和執行部門的「打回原形」，似乎早就見慣不怪，但仍然相信新一份《施政報告》有望帶來改變。

專訪安排在觀塘海濱花園進行，那裡有霍啟剛希望看到的兩種變化，關乎他今年提出的兩大施政期望：推動水上運動、發展新興運動——對於前者，他認為香港應該善用四面環海和城郊並重的天然地理資源，發展成為國際水上運動基地；對於後者，他看到諸如滑板、霹靂舞、室內攀石等新興運動正在年輕群體當中崛起，而且技術門檻較低、場地要求不高，認為政府有必要跟上時代步伐、嘗試變陣滿足市民所需。

「我們眼前這片水域，是個避風塘，絕對有潛力發展成為水上運動中心——它可以採取『水上嘉年華』的模式，有別於一般比賽，更能和市民拉近距離。我們身後、位於橋底的兒童遊樂場地，也可以加以善用，允許有需要的市民玩滑板、踩單車。」霍啟剛說，這兩項運動除了推動運動多元發展，更加重要的是達到「與民同樂」，讓市民嘗試不同類型運動，「習近平總書記在《中共二十大報告》中也提到要『促進群眾體育和競技體育全面發展』，你看『群眾體育』放在『競技體育』前面，因為國家以前注重『獎牌數量』，但現在關心『全民健身』、『體育產業』，《施政報告》是否可以和國家接軌呢？特區政府也確實需要思考，如果以結果為目標，到底想要怎樣的體育發展結果？」

對於體育發展，霍啟剛希望推動香港成為國際水上運動基地、增撥資源發展新興運動、改善現有體育運動資助機制，才能鼓勵產業蓬勃生長。（霍啟剛Facebook）

第二問：傳統觀念適用新興運動？

談及兩地體育政策發展思路，就不得不提到去年國務院發布的《全民健身計劃（2021-2025年），當中表明「提高人民健康水平、促進人的全面發展、推動經濟社會發展、展示國家文化軟實力」，要求完善全民健身公共服務體系，從場地到產業政策，相當仔細。霍啟剛曾經在立法會提到有關計劃，如今仍然認為很有參考意義：「不是說香港要完全照搬國家政策，而是要想想我們到底為了什麼發展體育？某程度上，國家把體育當成解決社會問題的工具，例如人口老化，鼓勵長者健身就可減輕醫療負擔，香港呢？」

霍啟剛說，真的是時候改變了。他一邊指著啟德舊機場前消防物業的方向，一邊頗為興奮地表示：「和政府談了很多年，那裡將會成為香港水上運動議會開辦的啟德水上中心。」翻查資料，早在2006年立法會規劃地政及工程事務委員會中，已有聲音建議在啟德設立國際賽艇中心，至2011年政府更在啟德預留用地作永久國際水上中心，但到2016年卻將原有社區用地變成商業用地，曾有非牟利組織申請改劃也被否決；經過多年斡旋，終於通過批租、獲得撥款，最快年內可以提供龍舟、賽艇及獨木舟活動及課程。

「據我了解，在政出多門的情況下，部門和部門之間的溝通，例如負責管理服務的康文署和負責土地的發展局，可能花了不少時間來來往往，因為大家各自關心的範疇和標準不一，而且政府內部程序真的相當繁複。」霍啟剛坦言，這個例子正好說明，政府必須有新觀念去推新政策，否則就會變成像另一個發展水上運動中心般的反面教材——《施政報告2020年》宣布公私營合作方式發展石澳石礦場水上運動中心，但自去年7月公開招標後，文體旅局已於今年8月宣布取消，因為未能收到符合政府指定要求的標書——不少分析認為，「死因」在於政府要求投標者自行修路、自行申改用途、接受利潤分成、不可興建酒店等等，根本不利支持水上運動中心持續發展，亦令人懷疑政府誠意。

「關鍵就是，政府的角色到底是什麼，又應該怎麼變？」霍啟剛認為，只要能夠確保機制公開公平公正，就不能把商界排拒在外，而是應該鼓勵官商民合作，才能促進產業蓬勃發展。他也觀察到，在公共服務領域，政府好像比較「害怕」公私合作，「可能怕被批評『官商勾結』，一碰到商業合作項目，它就『打咩』（日文『不行』諧音），由此形成一種慣性思維，需要沿用傳統模式比較可靠，就要透過奧委會底下不同體育總會分配資源——可是，這對傳統運動來說行之有效，對新興運動來說就會造成不少障礙。」

霍啟剛觀察到，在公共服務領域，政府好像比較「害怕」公私合作模式，一遇上商業合作項目就會比較抗拒。（鄭子峰攝）

第三問：有為政府扮演什麼角色？

「有了文體旅局，總算有一個新的方向，是否能夠拆牆鬆綁、能否跳出一些自己以往所謂被綁住的紅線，政府都需要好好思考。」霍啟剛指出，很多新興運動業者向他反映在傳統發展觀念下面對的兩大困難：一是難以獲批政府場地，二是不容易申請資助。

對於場地供應，霍啟剛也相當無奈。「香港康體設施數量本身就落後於《香港規劃標準與準則》的建議，而《香港規劃標準與準則》的建議其實又落後於社會現實需求，早就應該修訂了。」更令他無言以對的是，在康體場地設施相當有限的情況下，儘管康文署聲稱向來鼓勵市民善用場地進行新興運動，但實際上康文署職員未有劃一使用準則，「有些網棍球愛好者告訴我，同樣一種運動，有的區可以進行，有的區卻會被駁回申請，這可能就是『個人判斷』的問題了，試想想，對於用戶來說，多麼辛苦？大家要花多少精力才能在全港找到可以使用的場地？如果只能靠運氣，那恐怕並不符合效率。」

翻查民政事務局於2019年回覆立法會議員關於「推動新興運動的發展」的書面質詢，在2015年至2019年4月期間，康文署在全港十八區接獲及批出的數量分別是423及404宗、561及526、669及630宗、973及815、418及327宗；除此之外，不同分區的數字差距甚大，例如中西區、灣仔區、離島區及北區的申請及獲批數量至少都有數十宗，但在其他大部份區域卻只錄得個位數。「政府需要好好解釋和檢視這些數字的差異，為什麼有的區特別多、有的區特別少，當然背後可能涉及不同因素，包括場地條件不一，但既然你說要推行新興運動，你就應該想辦法讓資源分配得更加有效，方便市民應用。」霍啟剛嘆氣，當政府沒有鼓勵氛圍和清晰標準，就難怪康文署職員拒絕批出場地了。

至於資助機制，霍啟剛也觀察到不少需要改善的地方。以康文署自2019年完成「體育資助計劃」全面檢討後，參考海外鼓勵新興運動經驗所推出的「新興體育活動資助先導計劃」為例——計劃旨在資助本地體育機構推廣新興體育活動，每間最多可獲15萬元資助，或個別活動合資格總開支百分之八十五的資助，以資助金額較低者為準；但細看申請資格，卻需要符合頗為嚴格的「甲部基本規定」和「乙部補充資料」，例如需要具備至少兩年成功舉辦體育計劃的經驗、須為獲有關亞洲體育聯會／區域性體育聯會／國際體育聯會認可的屬會，另外提供全面的長遠發展及推廣計劃，證明擁有籌辦和安排活動的能力，交代管治架構、具問責性和透明度的管治政策等等，相當繁複。

霍啟剛親身試玩過不少新興運動，認為技術門檻較低、場地要求不高，值得香港加強推廣。（霍啟剛facebook）

第四問：如何創造香港盛事模式？

「這些程序，不像是在鼓勵你申請資助，更像是在阻擋你去發展，哈哈。」霍啟剛開了開玩笑，接著娓娓解釋箇中的應變之處：「如果是傳統運動，經過百年發展，很自然形成像『香港游泳總會』這樣的權威管理機構，你要申請資助就要獲得機構認可，也是無可厚非；但對於新興運動，由於時間不長，可能在本港、區域甚至全球都有好幾個自認為是比較權威的管理機構，那麼政府應該如何定奪？面對這些同類組織，又該怎麼分配資源？」他透露，奧委會希望能夠擔任這些新興組織和政府之間的橋樑，「看看能否改善現有撥款機制？能否幫助他們擺脫這些繁文縟節？畢竟現在要推動新興運動，應該有新的機制，而不是套用舊的觀念。當然我們不能亂花錢，否則我也過不了自己這關。」

一個小時的訪問下來，霍啟剛反覆提到幾次「政府需要好好思考」、「是否可以跳出框框」、「我們是否追求好的結果」、「怎樣透過體育發揮橋樑角色」。

「我希望能夠以我的力量，和業界、政府、旅發局等等持份者去談，拉攏他們一起來促成這件事（水上活動中心、新興社區運動）。」不久前，霍啟剛正好獲頒「世界傑出華人青年獎」，他認為那是對他投身文化體育事業的肯定，接下來也將繼續發揮這種橋樑作用，「可以連結商界和政府、連結文體業界和政府、連結年輕人和政府。」

以受新冠疫情影響延期至明年9月舉行的杭州亞運為例，作為香港代表團團長的霍啟剛現正計劃搞搞新意思：「我一直在想，如何利用杭州亞運這樣的契機，讓社會看到有些改變可以這樣發生。」他透露，除了傳統帶隊工作之外，正在聯絡不同大專院校學生，邀請他們透過不同方式成為香港代表隊的一份子，其中一個方案是設計香港代表隊的隊服、吉祥物、紀念品等等，「給這些年輕人一個機會，展現才能、接觸更多。」

至於2025年將由廣東、香港、澳門承辦的第15屆全國運動會，他也正在思考如何協調背後的利益市場，「能否磨合一套可以應用於大灣區的香港盛事模式？這也是香港的國際優勢和制度優勢，相信很多國際組織會很樂見，700萬人市場變成7000萬人市場。」