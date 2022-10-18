曼城港人中國使館示威爆衝突　李家超：信會按《維也納公約》處理

有居英港人前日（16日）到到中國駐曼徹斯特領事館外示威，期後一批人從領事館走出，推倒及取走示威物品，雙方發生肢體衝突，並有示威者被拖入領事館範圍内毆打。行政長官李家超今日（18日）表示，相信當地政府會按照《維也納公約》和當地法律處理事件，因自己不了解事情來龍去脈，不作評論。



中共二十大前日（16日）召開，居英港人發起到中國駐曼徹斯特領事館外抗議，期間有人從領事館內走出，破壞寫有標語的文宣並帶走貼有國家主席習近平肖像的紙牌，示威者上前阻止時雙方發生肢體衝突，期間有人被拖入領事館範圍內圍毆，也有身穿頭盔及保護衣的男子遭多名示威者拳打腳踢。

外交部發言人汪文斌回應時指，駐英大使及領事館遵守當地法律，希望英方按《維也納公約》協助中方在當地的日常運作。李家超今日（18日）出席行政會議前，則稱相信當地政府會按照《維也納公約》和當地法律處理，但他不清楚詳情，不作評論。