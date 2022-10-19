施政報告｜李家超講解政策細節　強調必須講好「一國兩制」

特首李家超今早（19日）宣讀任內首份《施政報告》，涵蓋經濟、民生、政制等多個範疇，最受注目的包括公務員「鐵飯碗」不保、加快建屋進度、縮短公屋輪候時間、新鐵路交通基建規劃等。



李家超下午見記者，進一步講解《施政報告》詳情，並回答記者提問。



李家超在開場白引用國家主席習近平「七一講話」中的「四點希望」，指第一點就是要提升治理水平，因此這份《施政報告》針對治理體系、能力、效能多做工夫，增強發展動力。

談到競爭力，李家超表示在國家整體清晰定位下，香港能發揮優勢，而《施政報告》建造八大中心，利用香港優勢加上背靠祖國聯通世界優勢，以增加競爭力。他提到北部都會區將是香港發展新引擎，有無限機遇。醫療系統方面，李家超指基層醫療系統可幫助港人維持健康，關愛共融。

青年是香港未來，《施政報告》為青年提供發展空間，增強競爭力。另外他亦邀請各界代表講好香港故事，亦邀請外國人士來港，了解不同環境措施和優勢，向他們講述香港強項及不同吸引力。

土地方面，李家超指競選已講過要提質、提速、提效，《施政報告》決心將輪候公屋時間由6年減至4.5年。簡約公屋方面，以貨櫃屋、組裝合成為藍本，由政府主導、出資、興建，最高相信可有10多層。以5年周期計，預計總體可有15.8萬公營房屋供應，較上個周期的10.5萬大增差不多一半。

在供應增加之下，李家超期望加快上樓計劃，特別是劏房環境差，可以讓他們加快上樓。此外亦果斷決定出售資助房屋最低面積為26平方米，但2026、27年度落成的物業已開始程序，很難再改動，期望以後居住環境可以「住大啲」。

私人參建居屋方面，政府已經找到三幅土地，將興建居屋售賣給市民。私樓方面要確保供應穩定，5年內推出7.2萬個私樓單位，10年希望提供13萬伙。

土地供應方面，要加快「生地」變成「熟地」的過程，要修改法例，由平均13年減至7年，小型地皮由6年減至4年。市區重建，強拍門檻會下降，50至70年樓齡物業由八成降至七成。長遠來說，要加快做地，重奪失去的主動權，建立土地儲備。

《施政報告》的新措施是「搶企業、搶人才」政策，李家超形容做法破格、主動及聚焦，從幾方面出發，包括設立引進重點企業辦公室，制定企業名單，建立策略性產業。過程中會充份考慮要對香港整體發展有策略性幫助及影響，對針的是龍頭企業，要對香港地位發展有幫助。

政府亦會在外成立專組和海外職貿辦，親身主動接觸有興趣來港的人，提高主動性。至於高端人才通行證計劃，針對的是年薪250萬元的高端人才，涵蓋全港百強大學，只要5年內有3年工作經驗即可。優化現有人才計劃，首先針對人力短缺工種，年薪200萬元，不需要證明在港招聘難，就可直接聘請他們來港。科技人才方面，原本要求在科學園或數碼港的科技公司，招聘外國人才時亦要聘請本地人才，但未必請到本地人，所以計劃不理想，於是《施政報告》撤銷有關本地人的規定。

外國專才受聘來港，即時批出3年工作簽證。合資格人士成為永久性居民後，可申請退還買樓的額外印花稅，與一般永久性居民看齊。

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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中央廣播電視總台問，《施政報告》有哪些措施融入國家發展大局，另問到報告內有大量引進人才措施，對次成效有甚麼期待。

李家超回應指，《施政報告》設立融入國家發展大局督導組，特首為首長，與3名副司長一起制訂進一步打通人流物流資金流的政策。他表示，3名副司長分別負責3個方向，帶領轄下政策局發揮入國家發展大局的政策。

李家超說，二十大報告支持香港發展經濟改善民生，解決深層次矛盾，七一講話成為政策藍圖，正正符合二十大精神。

對於搶人才成效，李家超強調香港本身有吸引力，好多方面是世界第一位，經歷由亂到治，再加上政府有新手段招聘人才，以及積極的產業政策，相信可以達成目標。他說香港要告訴人自己的優勢，有信心可以吸引海外人才。

TVB提出「香港投資管理有限公司」是否會像新加坡淡馬錫，是否會孵化獨角獸企業，將來能否做到自負盈虧。此外北部都會區似愈來愈多部組負責，小組是否都是司長，會否因快得慢。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



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▼10月19日施政報告2022年公布鐵路及運輸項目藍圖▼



政府新聞處提供圖片

▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼

