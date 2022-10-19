行會非官守成員一人無露面　湯家驊讚公僕賞罰制大膽：無特首敢做

行政長官李家超今日（19日）發表任内第一份《施政報告》，行政會議多名非官守成員到立法會撐場，召集人葉劉淑儀認為報告高質量、且具開創性，回應到國家主席習近平對香港的期望及市民的訴求，尤其是公務員改革等強化治理體系具有前瞻性，相信特首會繼續聆聽各界聲音，並帶領香港持續改善和進步。

行會成員湯家驊未有到場，他接受《香港01》查詢時，形容公務員賞罰制度是大舉措、做法大膽，「相信無特首夠膽做」，該為進取的改革展示出李家超的自信及視野，而設立110項指標有助市民監察施政。



葉劉：政府清楚表明要穩步對外開放

葉劉淑儀指，報告不但回應習近平「七一」講話中對香港的「四點希望」和「四個必須」，也回應了市民各方面的訴求和社會迫切問題。她讚揚報告具前瞻性，提及如何建立一個更有效的治理體系，及強化多項管治機制，例如公務員改革，她認為政府制訂《施政報告》時已聆聽多方意見，相信特首會繼續聆聽各界聲音，並帶領香港持續改善和進步。

至於通關和吸引人才，葉劉淑儀表示，政府清楚表明要小心穩步地對外開放，而施政報告結尾亦指出香港有許多固有優勢，包括具備人才以及與内地的聯繫，相信特首制定的新政策能吸引高端人才和企業來港，提升本港競爭力。

行會成員湯家驊。（資料圖片）

陳茂波：搶人吸資根本性改變過去思維

財政司司長陳茂波也在《施政報告》宣讀後見記者，表示《報告》兼備長中短期措施，著力提高政府治理水平，又利用破格新思維，在經濟上多方面、多層次地增強發展動能，讓香港更好融入國家發展大局，展現有為政府與有效市場結合，排解民生憂患。

他提到，政府在搶人才和企業方面大刀闊斧，根本性改變過去思維，敢於主導引領和創造有利條件，同時保留空間讓市場自由發揮，全面提升香港競爭力。雖然環球經濟前景不明朗，本港經濟面對較大挑戰，今年政府財赤將布不少，但當局會小心平衡財政穩健，配備足夠資源落實《報告》的各項措施。

政務司司長陳國基則表示，《施政報告》推出措施加強八大中心的發展，又堅定全面準確貫徹「一國兩制」原則，和以結果為目標的理念，提高治理水平。他指香港已進入由治及興時期，新一份《施政報告》為香港未來五年開創新局面、實現新飛躍奠下堅實基礎，他將全力支持特首施政，統籌政策局和部門，凝聚各方力量，督導他們落實措施，為香港謀幸福和發展。