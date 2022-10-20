直播｜李家超：經港獨黑暴磨練香港更堅強　內耗不斷已屬過往

特首李家超公布任內首份《施政報告》，重點著墨土地房策、基建規劃及搶人才等，政界普遍較為滿意。李家超今日（20日）出席立法會答問大會，預計較多議員會追問公務員賞罰制度、各項施政KPI、以及房屋等議題。《香港01》全程直播。

李家超表示，香港經歷過港獨及「黑暴」，現時內耗不斷的時間已經過去，正處於新飛躍的起點，他強調香港的固有優勢仍然存在，而新優勢不斷出現，香港經過磨練會更堅強，強調「事不為不成」，自己提出的措施並不會被五年時空所限。



【10:43】李家超表示，香港2019年時經歷「黑暴」、港獨勢力，導致社會動盪不安，國安受到威脅。不過，經過完善選舉制度及《港區國安法》實施，推動香港由亂到治，由治及興，社會大致穩定，令立法會高質高效，是大家應該珍惜的時刻，共同努力為香港開新秩序。

他指，香港在處理疫情時堅持精準抗疫，以最少代價換取最大經濟、社會活動，帶領社會向前邁進。他指，這份《施政報告》屬於市民及社會，在制定措施時，廣泛接納了不同議員的意見，證明政府與議員的良性關係，共同為市民謀幸福的目標，期望議員可支持政府的《施政報告》，寄語「自強不息，善聽敢言，為香港創造更美好的將來。」

▼10月19日 李家超宣讀《施政報告》後 晚上出席電視論壇▼



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▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



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▼10月19日施政報告2022年公布鐵路及運輸項目藍圖▼

