施政報告︱曾國衞、鄧炳強、楊何蓓茵解答公務員KPI、保安事項

特首李家超昨日（19日）公布任內首份《施政報告》，社會關注公務員KPI如何計算、是否不再是「鐵飯碗」等議題。



政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵，聯同公務員事務局常任秘書長梁卓文、保安局常任秘書長李百全，和粵灣澳大灣區發展專員袁民忠，下午出席記者會，解答相關範疇的問題。



+ 4

曾國衞表示，會在全港多處加強宣傳大灣區，而鄧炳強則表示，會加強宣傳國家安全及國安教育。鄧炳強表示，會加強支援在囚人士更新工作，包括教育正確價值觀、學習國家歷史等。

皇崗口岸重建方面，正與內地商討通關安排，沙頭角邊境禁區亦正研究逐步開放。

楊何蓓茵介紹工作重點時說，會更新《公務員守則》，令公務員履行「愛國者治港」原則，有助他們理解工作責任。強化獎罰制度方面，工作表現欠佳人員會加強督導輔助，再無表現就要及時終止聘用。

公務員學院將會設立課程，加強公務員對國情的認識，同時認識在複雜國際形勢下，如何維護國家安全。

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



+ 13

地方行政檢討將由政制局和民政及青年事務局負責，曾國衞表示檢討正在進行，區議會會否取消「言之尚早」，要等檢討後才知道將來的行政組織情況。曾國衞說，立法會補選將有電子點票安排，其後亦會考慮如何優化，包括引入電子科技，務求做到高效和人性化。

鄧炳強重申《基本法》23條立法是憲制責任，但李家超亦講過立法必須要精準及對應過去、現在和將來的挑戰，國際亦有很多變化也要考慮。

公務員學院與外交部駐香港特別行政區特派員公署舉辦第八場「國家外交事務系列」講座，由外交部國際司副司長趙星透過視像形式主講。(政府新聞處提供)

▼20日 立法會《施政報告》答問大會▼



政府各部門已定下KPI，用以監察工作成效。（資料圖片）