免針紙政府敗訴︱葉劉倡修例　不經上訴無損法治：全世界都係咁啦

政府早前宣布撤銷超過2萬張由7名被捕西醫所發出的「免針紙」，遭「長洲覆核王」郭卓堅提司法覆核，高等法院今午（21日）頒下書面判詞，裁定醫務衞生局局長無權不承認涉案免針紙。行政會議召集人葉劉淑儀認為，法例未賦予局長相關權力屬於漏洞，認為政府可透過修例解決問題。被問到政府若非從上訴程序解決事件，會否損害法治，她則認為無大問題：「全世界都係咁㗎啦！」

多次質疑廢免針紙有程序問題、以及無法律基礎的立法會議員江玉歡，強調尊重法庭裁決，認為今次只是單一事件，不代表本屆政府忽略程序公義。



免針紙｜郭卓堅挑戰政府廢2萬豁免書 官指政府無這權力裁郭勝訴

江玉歡：不希望重演同類事件

江玉歡表示，自己只是帶出程序上出現問題，很高興得到政府和法庭重視。被問到政府敗訴，是否反映政府施政忽略程序公義，她指相信今次只是單一事件，希望指出問題後不會再發生。江玉歡認為，今次法庭願意處理案件已經彰顯了法治，加上司法覆核制度在香港一直實行得很好，相信不會影響政府威信。