免針紙政府敗訴︱江玉歡稱應尊重　無反政府之意：只針對是否合法

多次質疑廢免針紙有程序問題、以及無法律基礎的立法會議員江玉歡，向《香港01》表示尊重法庭裁決，不希望同類事件重演。她其後在社交專頁撰文，指任何人都應該尊重法律，香港是家，持之以恆的法律制度和法治精神應該被看重，「法治畢竟是香港的基石」。

江玉歡引述法官高浩文在判詞中提到，有關的問題本身純粹在於政府的決定是否合法，並不存在任何支持或反政府之意，強調自己一直支持法治和守法，感謝並尊重法庭今天的判決。



承諾「在法治的道路上把好關」

江玉歡以「為香港實現良政善治、人心回歸盡一份綿薄之力」為題撰文，指自己的初心只是想提出程序上疑問，抗疫途中，面對多變的疫情，政策難免會有一點模糊地帶。所提出的問題能夠得政府和法庭的重視，甚至促進社會間的理性討論，未嘗不是一件好事。她相信只要政府持之以恆，每逢推行任何政策，都多作解說，這樣一定會增強公眾對政府的信任。

她說會繼續行使立法會職能，心懷謙卑，多聆聽民意，向政府提出建設性意見，「在法治的道路上把好關」。