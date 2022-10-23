二十大｜林建岳：衷心支持、堅決擁護「兩個確立」

中共二十大閉幕，全國政協常委林建岳表示，二十大報告擘劃了國家全面建設社會主義現代化強國的宏偉藍圖，謀劃了國家未來發展的目標任務和大政方針，明確提出以中國式現代化推進中華民族偉大復興，為各國的發展提供了新的選擇和路徑。



10月16日，北京，二十大開幕期間，警衛在會場內當值。（Mark Schiefelbein／美聯社）

林建岳指，二十大報告謀劃了國家未來發展的目標任務和大政方針，提出一系列新思路、新戰略、新舉措。其中，有關「中國式現代化」的確立，不但反映了國家國力的提升以及10年來所取得的舉世矚目成就，更為人類實現現代化提供了新的選擇，突顯出道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

林建岳稱，國家要實現中華民族偉大復興，需要有堅強的領導、堅強的核心。過去10年來國家砥礪奮進，取得舉世矚目成就，正是在以習近平為核心的中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下取得的。所以，確立習近平總書記的核心地位和習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，對新時代國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。面對國家新的發展，更要衷心支持、堅決擁護「兩個確立」。

林建岳認為，二十大提出以「中國式現代化」推進中華民族偉大復興，這是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要內容，對香港發展具有深遠的意義。在國家推動「中國式現代化」，構建更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中，將提供香港新一輪騰飛的機遇。香港須全面對接國家規劃，充分運用好「十四五」規劃、粵港澳大灣區、「一帶一路」等國家重大規劃的機遇，為「中國式現代化」作出更大擔當、發揮更大作用，共擔民族復興的時代責任，共享國家富強的偉大榮光。