新華社：香港局勢一度嚴峻　習近平領導打出標本兼治「組合拳」

中共總書記、國家主席習近平在剛過去的中共二十大及一中全會中，連任中共總書記，展開新一任期。官方新華社今日（25日）下午發表特稿，提到習近平的功績，其中包括在香港局勢嚴峻時，打出標本兼治的「組合拳」令香港由亂到治走向由治及興。



文章指，習近平任總書記後，足跡遍及31個省區市以及香港和澳門兩個特別行政區，他多次引用中共已故主席毛澤東名言「沒有調查就沒有發言權」，強調幹部要掌握基層調研這個基本功。

文章又提到，香港局勢一度變得十分嚴峻。「反中亂港勢力勾連外部敵對勢力，發動非法『佔中』及街頭暴亂，以爭取『民主』為名，行分裂國家、顛覆政權之實，意圖把香港變成實施『顏色革命』的橋頭堡。習近平領導打出一套標本兼治的『組合拳』，包括制定實施《香港國安法》、完善香港特別行政區選舉制度，落實中央全面管治權、落實『愛國者治港』原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。」

此外在2022年7月1日，在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上，習近平說「一國兩制」這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。