施政報告︱麥美娟：關愛隊將協助律政司　於社區推廣法治

民政及青年事務局局長麥美娟今早（26日）在港台節目上表示，非常願意日後成立的地區關愛隊，協助律政司做好法治教育工作，而目前的初步構想，每小區人數約為10人。



《施政報告》提及設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），全港十八區會劃分為不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」。（資料圖片）

與區議會無從屬關係

麥美娟指出，法治需要帶入社區，那就需要普及的法治教育，「社區作為起點，這個我是很願意的」，日後關愛隊會在社區上提供不同服務，而律政司又重視「訓練培訓者」（train the trainers），民青局十分願意和與律政司合作做好這方面工作。

她重申，政府會在荃灣及南區先試行地區關愛隊，將兩區再細分成若干的小區，邀請有意承包的團體提交建議書，並進行預審，視乎社區服務經驗、長期服務的能力、尋找社會資源的能力等因素，並就每區不同的區情決定服務權誰屬，由地區民政專員委任隊員，初步構思每小區的關愛隊規模約10人。她強調關愛隊與區議會彼此沒有從屬關係，亦不會排除任何組織，包括政黨參與預審過程。

至於地區行政、區議會職能檢討，麥美娟重申現時仍未有定案。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

年底公布青年發展藍圖 料每年更新一次

此外，麥美娟表示今年底將公布「青年發展藍圖」，預計會每年更新一次，回應青年人的訴求，若藍圖內政策能理想落實，則會延長至兩、三年更新一次。她稱，藍圖將針對青年人在學業、就業、創業及置業四個範疇制定政策，但強調青年工作的成效難以量化，屬細水長流的工作，不希望流於「跑數」。

《施政報告》中提到，將資助非政府機構租用合適酒店及旅館用作青年宿舍。麥美娟表示，目標是在5年內提供約3,000個宿位，期望可散落在不同地區，方便青年就業。她形容，現時租用酒店作青年宿舍反應正面，不排除日後會增加宿位數目。

MWYO青年辦公室營運總監葉維昌在同一節目提到，特別關注青年向上流動議員，其中一個要點在於本港產業市場多元化的問題，因為香港傳統產業發展到了樽頸位，青年在原有經濟結構中晉升有難度；創業門檻亦高，反觀新加坡政府對青年初創企業，服務需求有傾向性，香港亦可考慮相關政策。他認為青年發展藍圖也有關鍵績效指標（KPI）可以設立，例如青年宿舍用地、落成後的入住率等。