駐粵辦將設立灣區推廣中心　陳勇：應同時支援港人內地生活

政府積極推動港人融入大灣區發展，民建聯立法會議員陳勇今日（26日）就此提出質詢，問到政府未來會否在大灣區9個內地城市設立官方機構，如何完善駐粵經濟貿易辦事處的職能，以及會否招聘較熟悉內地事務人士擔任駐內地主事官員。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，現時駐粵辦聯同轄下駐深圳聯絡處，服務範圍覆蓋大灣區九個內地城市。為了加強支援在內地的港人港企，港府將於駐粵辦轄下設立「粵港澳大灣區推廣中心」，預計明年初正式啟用投入服務。



曾國衞表示，粵港澳大灣區推廣中心將為內地港人港企提供研討會、交流會及適切支援，盡力協助他們解決所遇到的困難，支持他們在當地發展。中心也會充當雙向平台角色，通過不同形式的交流推廣活動，鼓勵內地人才和企業善用香港「一國兩制」的各種優勢開拓更多機遇。

另外，政府將會大內地辦事處和海外經貿辦的職能，除了需要定時向港府匯報工作情況外，港府也將在17個辦事處中設立「招商引才專組」。政府將按照《施政報告》中所提到的KPI，增加到訪內地交流的次數，有信心可以更全面掌握內地發展情況，與內地單位緊密溝通合作。

陳勇追問，未來會否擴大「粵港澳大灣區推廣中心」職責，除商業支援外，會否將日常生活支援亦納入中心職責範圍之一。曾國衞表示，當局將會定期檢視工作成效，會進一步研究該建議。