港產太空人選拔昨截收表　孫東稱將安排體檢：最後兩天好多人報名

載荷專家首次在港澳選拔，昨晚截收申請。創新科技及工業局局長孫東今早出席活動時，指報名截止前兩天，已收到逾50份報名，最近兩天又陸續收到很多人報名，具體報名人數仍在審核，會盡快對外公布。他透露，下一階段會向報名人士索取進一步資料，同時可能安排他們進行體檢等選拔程序。



據了解，應科院、中大、城大及理大都有研究或教學人員報名，研究背景包括物理、地理、醫學及工程等。孫東對報名情況表示滿意，強調會嚴格遵照國家宇航中心列出的選拔條件審核。他說香港的申請者來自各科研界別，非常有競爭力，自己充滿信心，希望最終有香港人成功入選。