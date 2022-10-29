法定團體公共事業擬納宣誓範圍　曾國衞：不容區會淪為鬧政府平台

政務及內地事務局局長曾國衞今日（29日）在電台節目表示，將全面檢視公職人員宣誓安排，考慮將涉及公帑的法定團體人員及擔任公共事業重要職位等人士，納入宣誓範圍，暫時沒有具體時間表。



曾國衞提到，今屆區議會任期明年底屆滿，籌備補選至少需時半年，法例規定任期結束前四個月不可進行補選，因此技術上無法舉行補選。他說，當局正與民政及青年事務檢討地區行政，現時對各種方法持開放態度，強調區議會須符合《基本法》的規定，需要是非政權性組織、並符合愛國者原則。



區會無法補選 換屆參選須屬「行為上愛國者」

曾國衞表示，即使當局不打算舉行區議會補選，撲滅罪行委員會、防火委員以及不同政府部門仍然會繼續地區工作，料對地區服務影響不大。他稱政府會檢討地區行政的功能、職能、組織及產生方法，有需要的話會修改法例，當局會聽取各方意見。

他稱，以往區議會泛政治化、反中亂港，形容是走上歪路，需要進行檢討撥亂反正，而不論區議會日後以甚麼名稱或形式存在，最重要的是「毋忘初心」：「一定返番《基本法》嗰個初心同原則去進行。」

被問到反對派會否有機會參選，曾國衞稱愛國者的定義包括，真心維護國家主權安全及發展利益，尊重及維護國家根本制度及特區憲制秩序，以及全力維護香港繁榮穩定：「有晒正面、負面清單，唔係淨係講就係，要行為上見到先叫愛國者。」他也提到去年立法會選舉都有民主派參選、甚至選出，只要真誠愛國愛港便可參選，批評政府也是很正常的事，但不接受區議會成為「鬧政府」平台。