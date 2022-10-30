譚耀宗：港府須思考如何對接內地制度　籲加強國情教育

全國人大常委譚耀宗在最新一期《紫荊》雜誌撰文，提到香港需要在破解深層次矛盾及融入國家發展大局中多下功夫，建議應多思考如何協助兩地政策、制度、司法對接，做好互聯互通。

另外，他亦強調香港社會要多進行國情教育：「讓市民建立起身份認同，主動維護國家的根本制度」。



全國人大常委譚耀宗在最新一期《紫荊》雜誌撰文，提到香港需要在破解深層次矛盾及融入國家發展大局中多下功夫。（資料圖片）

着力破解深層次矛盾 倡司法融合

譚耀宗指，從二十大報告中，可以看到中國特色社會主義現代化最重要的特徵是要堅持中國共產黨的領導。他又指報告明確指出了國家對堅持「一國兩制」的管治方針，認為國家面對2019年社會事件時決策果斷，出台了《香港國安法》，挫敗了國際反華勢力的陰謀：「讓『一國兩制』回到正軌……幫助香港解決了香港自身解決不了的問題，是一項基本國策。」

中共總書記習近平在二十大上提到「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」 。譚耀宗認為，香港社會深層次矛盾錯綜複雜，嚴重影響香港社會的發展，不過他讚揚特首李家超在新一份《施政報告》中，在土地和房屋的問題上進行了改革，為解決土地房屋問題邁出了堅實的一步；同時，也為北部都會區、工業4.0等的措施都為解決香港社會產業多元化打下了基礎。

團結香港解決「台獨」隱憂

不過在兩地政策、制度、司法方面，譚耀宗引述習近平的講話，強調「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度……特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度」。政治方面，他建議港府多進行國情教育，讓市民建立起身份認同，主動維護國家的根本制度。他又指，港府在制定政策的時候，應該更多的考慮如何和內地的制度相銜接，做到政策的互聯互通，才能人心相通。

至於司法方面，譚耀宗表示香港的普通法體系連接世界，隨着融入國家發展的不斷深入，香港應該建立起一套和內地法律協商或者連接的體制，不僅能幫助各行業進入內地市場，也能為國家的法治建設貢獻力量。

譚耀宗最後亦提到香港同時肩負統一以及解決台灣問題的責任：「『一國兩制』的初衷就是為了和平解決台灣問題，所以香港的『一國兩制』的實踐愈是成功，愈有利於台灣的和平統一，愈有利於人心回歸。因此，香港未來任重道遠。」