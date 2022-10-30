韓國梨泰院人踩人｜曾赴事發地點消遣　吳傑莊：人流管制跟不上

韓國首爾梨泰院昨日（10月29日）晚上的萬聖節派對發生人踩人事件，至今造成至少151人死亡、82人受傷，死者包括至少4名中國公民，是當地自2014年世越號船難以來，死傷最嚴重的公共秩序安全事故。

立法會選委界議員吳傑莊，過往常到韓國公幹，也曾經到過事發的梨泰院消遣，他對事件感到十分震驚及痛心；另一議員張欣宇則以人流管制工作的經驗，指出本港亦有需要借鏡之處，期望政府當局可未雨綢繆，引入更多科技監測大型活動時的人潮。



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吳傑莊：當地人久未外出較熱情 人流管制跟不上

吳傑莊在社交網指出：「我對事件感到十分震驚及痛心，對死者表示深切哀悼！祝願各傷者早日康復，並對有關家屬致以深切慰問！同時提醒大家，在節日慶祝時小心擠擁，保持秩序，以免樂極生悲！」

他向記者補充，由於個人有不少娛樂、創科相關的生意，與韓國企業和政界人士多有交流，過往亦經常到韓國公幹，大約三、四年前新冠疫情未發生時，曾與一些韓國以及外國的朋友在梨泰院的酒吧消遣。他指梨泰院由於是外國遊客的集中地，又酒吧林立，相當受年輕人歡迎，「適逢萬聖節，再加上疫情之下大家咁多年冇得出去玩，所以會比較熱情，但人流管制跟唔上。」

吳傑莊憶述，事發附近的後街、梨泰院路本身通道已不算狹窄，但連通兩條主街的小巷（按：即事發的窄巷斜坡）卻十分狹窄，加上現場人流實在太多，醞成慘劇。他亦有向相熟的韓國企業、朋友、生意伙伴慰問，了解有甚麼可以協助的地方：「暫時未有相識嘅人遇難，但無論識又好，唔識又好，見到啲咁嘅事都好難過。」

張欣宇：在人潮逆流中深感渺小、無力

曾任職港鐵的立法會新界北直選議員張欣宇，在社交網提到過去曾負責過人流管制工作：「尤其在油尖旺地區工作的那幾年，每逢維港煙花和新年倒數，尖沙咀亦會聚集數十萬民眾，讓所有前線部門都如臨大敵。我曾經試過和一隊同事，因突發情況不得不逆人流方向而行趕赴處理，處於人潮逆流之中的那種渺小感和無力感，讓我記憶深刻和充滿敬畏。因此也深知一旦數以萬計的人潮失控，所能帶來的災難性後果。」

促善用科技監察人流

他指出，香港經歷了九十年代的蘭桂坊人踩人慘劇後，在人流管制上的投入和重視大幅提升，逐漸形成了一套跨部門協作的人流管制體系，並常常為世界各地所借鑑。不過有一個隱憂在於，香港這方面的管理，主要仍是以經驗為主導的積累，代代相傳，但較少利用數據和科技，結合理論做進一步分析和總結規律。「簡單來說，難免出現『知其然，不知其所以然』的情況。隨着人才換代以及社會行為的轉變，香港在人潮管制方面，是否能夠應變未來出現的新情況，需要不同的機構和部門深入思考和提早綢繆。」

張欣宇向記者補充，所謂數據和科技，是指利用雷達、多角度的鏡頭等裝置，實時監測人流的數量、方向、流速，進而分析出一個場地的樽頸位置、時間等，務求在風險出現前及早介入疏導人流，始終現時本港人流管制技巧，主要靠代代相傳，資深的「師傅」傳給新一代的負責人，但大家對背後的原理，可能分析的不夠細，善用科技可以提前避免問題發生。