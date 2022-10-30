施政報告︱民意調查：將軍澳居民關注交通發展　冀新路線連線港島

《施政報告》提出多項基建，均與將軍澳有關，有地方團體收集區內意見，超過七成受訪者支持「將軍澳─油塘隧道」以及「將軍澳線南延線」，亦有76.9%受訪者贊成興建更多跨海基建接駁港島。



將軍澳─油塘隧道最多市民支持

「香港社區論壇」在10月23日至29日以實體問卷和網絡問卷方式，訪問了1,540名市民。大部份受訪者都支持《施政報告》提及的三項將軍澳發展規劃，有75%表示十分贊成及贊成將軍澳第137區發展計劃，79%受訪者十分贊成及贊成興建「將軍澳─油塘隧道」，77.3%受訪者十分贊成及贊成興建「將軍澳線南延線」。

將軍澳137區發展，區內出現再規劃的機遇。被問到137區是否需要增加商業設施，並擴建優化將軍澳工業邨，十分贊成和贊成達76.7%。盡快永久關閉填料庫及混凝土廠，十分贊成及贊成有69.7%。興建更多跨海基建接駁港島，十分贊成及贊成有76.9%。

調查亦問到對《施政報告》的意見，67.2%表示十分滿意及滿意，而約七成受訪者認為《施政報告》對提高政府的治理能力、對香港經濟發展、對香港改善民生，以及對香港恢復社會和諧十分有幫助或有幫助。而有65.5%受訪者認為對青年發展十分有幫助或有幫助。

將軍澳對外交通一向是居民關注重點，圖為將軍澳隧道轉車站。（資料圖片/李澤彤攝）

青年發展評分較低 可增強施政報告宣傳

香港社區論壇召集人莊元苳表示，李家超特首第一份《施政報告》獲得市民普遍肯定，政府必須珍惜得來不易的良好局面，進一步改善施政，改善民生。他指《施政報告》在青年發展及恢復社會和諧方面的評價較低，期望政府盡快加強工作，例如盡快制訂好《青年發展藍圖》，並增加資助社區團體舉辦大型、以青年為目標的文娛康樂活動。

香港社區論壇副召集人李家良建議，官員可多落區宣傳《施政報告》，亦可透過社區團體做宣傳。香港社區論壇秘書長陳志豪則期望，政府透過改善地區設施和發展，來加強市民對香港的歸屬感。對於市民支持區內增加商業設施等建議，陳志豪期望政府順應民意，其中又以增加接駁港島的交通為重點。