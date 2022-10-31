曾國衞：粵港做好互聯互通　將如同「血脈」推動國家發展

《香港01》今日（31日）舉行「大灣區互聯共創研討會2020」，邀得政制及內地事務局局長曾國衞出席活動。曾國衞致辭時表示，香港會致力貢獻國家所需，成為國家發展動能之一，政府將成立由特首擔任組長的「融入國家發展大局督導組」，相信小組有推動大灣區相關的政策落實。

曾國衞又提到，香港是一個法治化、市場化、國際化的城市，與大灣區其他城市優勢互補，若香港在大灣區內做好人流、物流、資金流，及訊息流的互聯互通，兩地交流便會如同人的血脈般，成為推動國家發展的重要動能。



曾國衞指，為推動大灣區發展動能，香港致力建設良好的硬件及軟件優勢，例如建成港珠澳大橋、廣深港高鐵等標誌性工程，形成大灣區「一小時生活圈」；為大灣區提供人才及服務，例如通過考試的香港律師可到大灣區9個城市執業；推出南沙方案，為香港貿易、創新科技，以及初創企業發展帶來機會等。

他又提到，海南省近日在港發行債券，既彰顯香港在「一國兩制」下的獨特優勢，鞏固香港國際金融中心的地位，同時體現香港作為全球最大離岸人民幣業務的樞紐。

曾國衞強調，港府未來會繼續加強與各界溝通，制定互利的政策，吸引海外、海內人才到大灣區發展。他舉例指，駐粵辦將設立「粵港澳大灣區發展推廣中心」，加強對外推廣大灣區的發展機遇：「努力講好灣區故事，人才、資金都會源源不絕注入灣區」。

他指，香港與大灣區其他城市的創科交流將是未來發展重點，如同國家主席習近平所說，要將國家的科技發展成自立、自強、獨立，並具競爭力的新優勢。他指，香港將會善用「北部都會區」及「新田科技城」的創科資源，與深圳合作，達到「一加一大於二」的優勢。