團結基金：政府重奪發展主導權有進展　未來建屋量確定性增加

房屋局昨日公布《長遠房屋策略》2022年周年進度報告，推算下一個十年期的總房屋需求為42.1萬個單位，供應目標維持在43萬個單位，與過去三年目標一致。團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺今早（1日）在港台節目上提到，今年長策報告在土地供應上較往年進步，認為政府現時在土地發展上，主導權比過往確實有所提升。



壓縮造地程序 須同時處理行政障礙

葉文祺指，建屋目標與過往沒什麼分別，反而《施政報告》提到未來10年政府已覓得足夠土地，以提供約36萬個公營房屋單位，足以滿足公營房屋單位需求，這與過去相比有所進步，而今年報告就建屋量的確定性及透明度都比起往年有所改善。

《施報報告》中提到會重點壓縮造地程序，包括精簡法定程序，目標是非大規模項目的「生地」變「熟地」由最少6年減至4年，大規模項目則由13年大幅減至7年。葉文祺提醒，發展過程不單是法定程序，有時也會「卡」在行政程序上，政府如果想加速發展，必須從這方面下手。

重奪土地發展主導權有進展

政府提出要「重奪土地發展主導權」，葉文祺指不同人對這個字眼會有不同理解，而其中一個較主流的看法是，政府要透過手上擁有的土地、以及規劃中的項目，絕大部份滿足到未來公私營房屋需求。而根據官方數字，未來10年公營房屋絕大部份都是政府土地建成，私樓單位也有六、七成靠政府土地興建，比以往比例高：「某程度上都表示政府主導權有所提升。」

不過，他提醒政府取得土地發展更大的主導權，與控制樓價之間未必有百分百的關係，因為樓價受很多因素影響。