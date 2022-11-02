駁「新選制反民主」之說　葉劉不奢求外媒公允：但要准非西方發聲

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（2日）在一個論壇上表示，中央出手「完善選舉制度」令立法會恢復效率和秩序，通過很多重要法例，包括取消強積金對沖、引入海外醫生等，將這種改革描述成「反民主」是非常不公平，又稱香港不自由、民主倒退的說法錯誤。

葉劉希望西方媒體可以合作，容許非西方國家發言，不敢說要西方媒體公平處理，但至少報道要準確。



民主專制較量？葉劉：兩極化論調過時

葉劉淑儀稱，非西方國家的成功，對西方國家構成威脅，批評美國總統拜登提及21世紀是民主和專制的較量，是不公平的說法。她認為這種兩極化論調過時，又稱沒有任何一種政治體系適合全部國家和區域。

她提到，香港民主開始得比較慢，英治時期政府不鼓勵民主，直至90年代初，英方意識到必須把香港歸還，為遏制中方在香港的權力，才開始發展民主。她稱，其後立法會變成非常混亂，甚至充滿暴力，中央政府必須出手改革制度，恢復議會效率和秩序，把這種改革描寫成「反民主」是非常不公平。

葉劉淑儀指，把世界分為自由與不自由並不公允，強調香港保障市民的權利自由，司法制度完全獨立自主。她指，西方國家首先進行工業化，較早使用化石燃料，對氣候變化造成更大影響，認為這世界不應該一人獨大，要讓非西方國家在談判度上有發言權，希望西方媒體可以合作，容許非西方國家發聲：「不敢說要對我們公平，但至少要準確。」