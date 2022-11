陳茂波陷「核酸陰陽門」　開腔11度否認特權　親證可與病毒共存？

於中東染疫的財政司司長陳茂波,趕回港參與國際金融峰會,前日傍晚(1日)入境時核酸檢測被判定為「康復個案」,但避談呈「陰性」抑或「陽性」。事件發酵一天,昨日(2日)深夜政府才出稿證實為「陽性」,令外界質疑為特殊待遇,陳茂波今早連續第二天在峰會「除罩發言」,並首度在會場回應記者提問,在中英文回應中11次強調在事件中沒差別待遇。

陳茂波又為「除罩發言」解畫,指坐在台下時都有配戴口罩,上台發言才選擇除罩,因為「在台上同台下觀眾有一個相當距離」。被問到事件是否反映防疫檢疫有放寬可能性、以及未來可以與病毒共存,他則未有回應。



同所有市民一視同仁 絕無任何特殊安排

陳茂波首次就事件解畫,強調由登機要求、到抵港的防疫檢疫要與一般市民無異,「得到待遇同所有市民一樣,係一視同仁,絕對無任何特殊安排!」他在回應中文問題時,詳細交代來龍去脈,指自己在中東染疫,休息幾日後的一朝快測呈陰晚,即晚啟程回港:「同在境外染疫嘅香港人返嚟之前要快測,陰性先可以上機係一樣。落地之後就做核酸檢測,檢測完就返屋企,『檢測然之後返屋企等結果』亦都同所有市民一樣。」

登機前做咗健康申報,也在申報內講咗我喺當地感染,所以返到嚟,衞生防護中心睇咗我嘅檢測結果,考慮咗健康申報,亦都在檢測時臨床睇咗、問咗,我無其他病情病徽,考慮埋檢測結果後,就判斷我係一個康復個案,唔會有感染別人嘅風險。 陳茂波

檢測結果、健康申報、臨床判斷:係康復個案

陳茂波指政府昨日的聲明,已交代由9月至11月1日同類入境個案有400多宗,重申自己「同所有人一樣無特殊待遇」。其後有英文記者追問,希望陳回應「特權」的質疑,陳以英文重覆答案,中英文回應中11度否認受到優待。

陳茂波11度否認享特權:



「同所有市民一樣」、「係一視同仁」、「絕對無任何特殊安排」、「陰性先可以上機係一樣」、「亦都同所有市民一樣」、「同所有人係一樣無任何特殊待遇」



「Similar to any Hong Kong citizens」、「Apply to any Hong Kong citizens」、「The treatment I’ve been given was same as anyone」、「Similar to the other 400 cases」、「No particular privilege at all」