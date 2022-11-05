美媒：華爾街巨頭向被制裁者叩頭　陳國基批侮辱、不惜一切妖魔化

《華爾街日報》早前刊出評論文章，批評剛落幕的「國際金融領袖投資峰會」，意圖令與會的金融巨頭幻想香港從未改變，文章點名摩根士丹利及高盛等美國大行，詰問他們在場內碰杯之時，有否提出對香港法治及契約精神的關注，又指美國國會可能要傳召這些金融巨頭，為向李家超卑躬屈膝作出解釋。



政務司長陳國基今（5日）去信強烈反對，批評文章立心不良及嚴重偏頗，完全是對與會金融領袖的侮辱及輕蔑。他指文章充斥著意識形態的偏見，不惜一切惡意地妖魔化峰會，但掩蓋不住峰會取得的巨大成功，與會金融領袖都親眼目睹了香港的活力生機、以及有善的營商環境。



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華爾街日報：碰杯時立場案在審 巨頭對法治表關注？

有關評論文章以《華爾街向香港叩頭》為題，指這些金融巨頭被港府利用，作為重振聲譽的工具，而他們肯定都知道，在香港一切人權自由的保障都只具虛名。文章指峰會場內碰杯之時，《立場新聞》案正進行審訊，編輯人員被控《港區國安法》下的煽動罪行。《蘋果》和《立場》也未經正當程序被凍結資產，迫令停運。

文章指在港府清洗異見、毀壞新聞自由及司法獨立的同時，與會的美國金融巨頭為香港增添信用，實際是屈辱，質問他們面對「被制裁者」李家超，有否表達關注，「抑或擔心生意牌照陷危機？」

陳國基批立心不良 金融領袖親睹香港活力生機

陳國基反駁指，持平的投資者和商界人士都會根據香港實況及商業利益，作出客觀判斷及理性決策，不受偏頗報道或政治抹黑影響。他強調香港是法治社會，批評文章對《港區國安法》的指控荒誕及誤導，重申《港區國安法》符合國際間維護國安的慣例，並列明會保障及尊重人權，執法亦是基於法律和證據，法庭會獨立行使審判權。

他指《港區國安法》下，包括海外人士在內，他們在香港的法律權利及利益保障遠勝從前。