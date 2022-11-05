卓永興黃偉綸嘆黑啤睇七欖　美領事讚美日戰氣氛好｜政壇諸事町

闊別3年的香港國際七人欖球賽，今日（5日）舉行第二日賽事，連日吸引高官捧場。政務司副司長卓永興與財政司副司長黃偉綸結伴觀看賽事，為港隊打氣。相片所見，兩人分別捧着啤酒和熱飲，與在場人士碰杯暢飲，言談甚歡。卓永興稱嘉年華氣氛非常熱鬧：「沒有酒量的我，也受到感染，喝起黑啤，投入賽事的呼叫中！」



卓永興又大讚港隊表現，可惜最終不敵新西蘭：「比賽甚有瞄頭，香港隊勇猛異常，成功達陣兩次，奈何新西蘭實在太強，未克取勝！」黃偉綸則指七人欖球賽得以復辦，象徵香港已進一步回復正常，歡迎海內外人士親臨香江，感受這個動感活力之都的懾人魅力。



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卓永興：展示國際化、多彩多姿優勢

卓永興今早去完禮賓府的授勳儀式，便同黃偉綸直奔香港大球場，觀看港隊對新西蘭賽事。他說，近期維也納愛樂樂團在文化中心演出、國際金融領袖投資峰會及七欖等活動令人目不暇給，完全展示香港的國際化、吸引力、多彩多姿和舉辦盛事的強大優勢。黃偉綸則稱，球場上各隊悉力以赴、揮灑汗水；觀眾席上，部分球迷打扮「搶眼」，為的是希望自己心儀隊伍獲取佳績，祝願餘下賽事繼續順利進行。

美領事捧美國隊場 稱現時氣氛好：我好enjoy

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）亦有到場，並在社交網站上載看台自拍照，指今次是首度在香港觀看七人欖球賽事，大讚美國對戰日本的賽事非常精彩，又指現場氣氛很好：「我仲好enjoy南看台嘅氣氛添！」