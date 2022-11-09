立法會補選︱據悉何敬康等6人獲綠燈　中大黃錦輝最快今日報名

立法會補選12月18日舉行，填補4個因議員加入政府、而產生的選委界議席空缺，提名期展開逾一個星期，到昨晚終於傳出消息。據了解，現階段有6人獲有關方面「開綠燈」參選，換言之出現「等額選舉」機會不大，將會有競爭。

政黨方面，「Save HK」創辦人、新民黨何敬康預料扳甲，他是全國政協副主席何厚鏵的侄兒。中文大學工程學院副院長（外務）、香港科技創新聯盟副主席黃錦輝，據了解將會出選，有選委向《香港01》表示，黃目前已收集足夠提名，最快今日（9日）報名。



新民黨何敬康、民建聯陳永光、工聯會李廣宇

四個選委界議席空缺，其中兩個原由政黨人士佔有，即已退出民建聯的張國鈞、及工聯會麥美娟。有知情人士透露，現階段有6人獲有關方面「開綠燈」，其中三人有政黨背景，包括新民黨何敬康，他曾經出席聯合國人權理事會會議，透過視像發言駁斥西方對《港區國安法》的指控，政圈一早盛傳他有意參選。除了黨內選委會提名他，據了解，亦有黨外選委收到「綠燈」訊息，可以提名何敬康。

至於第一大黨民建聯，昨天起有風聲傳出中醫師陳永光向黨友尋求提名。陳去年底立法會選舉曾參選醫療衞生界，最終落敗，今次有意捲土重來，據悉黨內之後將開會決定。而工聯會將派出有資訊科技背景的李廣宇，他去年曾競逐勞工界功能組別議席，不敵黨友梁子穎、郭偉強，以及勞聯周小松。

黃梓謙擬捲土重來 黃錦輝最快今報名

同樣爭取敗部復活的還有全國港澳研究會理事黃梓謙，他去年曾參選選委界，惟排名第42未能當選，有選委透露，黃梓謙近日正積極收集提名。

四個選委界議席空缺，其中兩個原由政黨人士佔有，即張國鈞及麥美娟；另外兩個議席來自孫東及林智遠，據悉有關方面希望有創科專業人士接捧，中大工程學院副院長（外務）黃錦輝就是其中一人。最後一人盛傳是商湯科技香港公司總經理尚海龍。