何永賢：明年中公布新一個重建公屋　議員反映石反剝落危及居民

舊區公屋重建可以增加公屋供應，但需要大量新建單位，重置受影響的居民。房屋局局長何永賢今日（10日）在立法會上談到相關工作進度，指需要時間尋覓合適土地，並透露2023年中可公布另一個將重建的公共屋邨。



西環邨是房委會正進行或規劃中的重建項目之一。（資料圖片/馬煒傑攝）

何永賢：現有10個重建計劃 可提供3.2萬伙

立法會議員梁文廣提出「推動重建高樓齡公共屋邨」議案，何永賢到場接受質詢。她表示房委會定期評估高齡公共屋邨，確保樓宇狀況安全和適合居民居住，並會在切實可行的情況下，按四個基本原則審視重建的可能性，四個原則分別為樓宇的結構狀況、修葺工程的成本效益、重建屋邨附近是否有合適的遷置資源，以及原址重建的潛力。

由2011至12年度起，房委會在10年內完成13個重建項目，當中涉及6個公共屋邨和3幢工廠大廈，合共清拆約2.3萬個住宅單位及3,400個工廠大廈單位，重建後提供約1.99萬個單位。房委會現時有10個進行中和規劃中的重劃計劃，包括白田邨和美東邨的較舊部份、華富邨、西環邨等，預計要清拆1.7萬個住宅單位及4,800個工廠單位，將可提供3.2萬伙住宅。

冀就近遷置受影響居民 影響公屋輪候

何永賢指，房委會會盡量以重建屋邨附近合適的遷置資源，遷置受屋邨清拆影響的住戶，但由於涉及單位龐大，並要優先安排，因此會在短期內減少編配給輪候公屋申請者的單位。

至於樓宇的結構狀況方面，何永賢指房委會的高樓齡屋邨樓宇結構安全，無迫切需要進行整個重建。《施政報告》建議再選一個屋邨重建，房委會預期2023年中可公布。至於未落實重建的屋邨，將有措施改善樓宇結構和安全。

樓齡33年長安邨已老化 石硤尾邨石屎剝落傷人

然而，不少議員反映舊邨常見到石屎剝落，令居民十分不滿。金融界議員陳振英指，近日在青衣長安邨開設地區辦事處，雖然該邨樓齡「只是」33年，相對一些更早期落成的屋邨未算太舊，但當區居民亦相當不滿，設施已開始老化，有石屎剝落的現象。

經民聯梁美芬承接石屎剝落的話題，指公共屋邨老化的問題多年未解決，舉例指曾接到居民個案，去年8月一名七十多歲的失明婆婆「中咗頭獎」：「唔係商界當時推出嘅疫苗頭獎，而係公共屋邨石硤尾邨一個舊邨入面嘅天花，有一塊好似我呢張枱咁大（用手比劃）嘅石屎跌咗落嚟」，幸好該名老婦命大，沒被正面擊中。當時婆婆向房屋署求助後，署方的答覆是「維修緊，但就話要佢自己出錢去整嗰部跌爛咗嘅冷氣。因為佢冇錢，拖咗幾日，佢個仔嚟探佢嘅時候就真正中咗頭獎，另外一塊大石屎一插，插咗落佢隻腳度，要送院。」她質疑公屋重建進度緩慢，已經影響到居民出入安全。

民建聯主席李慧琼表示，雖然已經猜到局長一定會回應「政府重視公共屋邨重建」，但明顯地，今屆政府的優先工作是縮減公屋輪候時間，而未必是重建舊公屋，但認為現時公布同規劃重建的速度可以加快，舉例指她服務的九龍城區，個別屋邨如真善美邨，公布重建後可以幾年都沒有明顯進度。