港鐵列車甩門｜陳恒鑌：較去年同類事故嚴重　鐵路小組或討論跟進

港鐵荃灣綫油麻地站今早（13日）發生車門鬆脫事故，來往荔景至佐敦站暫停服務。立法會鐵路事宜小組主席、民建聯陳恒鑌表示，今次事故涉及脫軌問題，因此較去年的同類事件更為嚴重。他表示，不排除在港鐵匯報事故後，在立法會鐵路事宜小組12月2日的會議加插議程，討論今次事件。



民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜表示，若事故發生在平日繁忙時間或列車高速行駛期間，有機會造成嚴重的傷亡，敦促港鐵必須詳細徹查事件成因。



陳恒鑌表示，得悉發生事故後，便趕到港鐵荔景站跟進，指是次事故較去年銅鑼灣站的同類事件更為嚴重，認為無造成嚴重受傷已是不幸中之大幸。他希望港鐵深入調查，並盡快讓列車服務回復正常，減少對乘客造成的影響。至於事故罰款方面，相信本次事故會觸及有關機制，目前希望港鐵盡快恢復服務，並對乘客作適當補償。

他強調安全、可靠乃港鐵過去的「招牌」，自從東鐵綫過海段開通後，近期港鐵事故有所減少，不過港鐵的確面對不少老化問題，例如荃灣綫、觀塘綫等有不少訊號系統更新工作。他指，立法會鐵路事宜小組本來將於12月2日討論相關工作，不排除在聽取港鐵就今日事故的匯報後，調整議程，加入項目討論今次事件。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜敦促港鐵必須詳細徹查事件成因。（資料圖片）

鄭泳舜則要求港鐵盡快完成維修，在安全情況下恢復服務，並敦促港鐵必須詳細徹查事件成因，包括是否涉及日常保養維修存在失誤、列車或車站機件老化出現故障等，避免同類事故再次發生，確保市民和乘客安全。