馬逢國倡製作節目化解2019心結　港台：考慮改革接觸更多年輕人

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日（14日）舉行會議，會上多位議員關注廣播及電視節目，詢問商務及經濟發展局丘應樺未來會否在相關服務牌照條例中，加入播放或增加國民教育信息的要求。

選委界立法會議員馬逢國建議，《港台》推出特別節目，化解因2019年修例風波而入獄的年青人心結，廣播處長張國財表示，會積極考慮有關建議。



馬逢國：製作節目化2019年心結

自由黨邵家輝於會上大讚《港台》現時質素：「有好多市民都覺得正氣咗好多，有進步！」馬逢國亦讚揚《港台》節目多元，不過他建議該台可針對因社會事件而入獄，準備離港或已移居外地的年輕人製作節目：「有好多青年喺過去一段時間，因為受到外部勢力或者一啲不負責任媒體唆擺，參加2019年非法嘅『黑暴』活動而因此被囚……呢啲青年人當中有很多係感到後悔。（國家主席）習近平七一講話提到，我哋要特別關心呢啲年輕人。」他問港台會否製作節目，「令到入獄，或者準備移居海外嘅年輕人，製作返一啲有關佢哋嘅節目，講述佢哋嘅經歷，心路歷程、心境變化，化解佢哋嘅心結？特別係仍然留喺香港生活，但仲有心結嘅年輕人。」

張國財回應指，保安局早前有訪問因社會事件而入獄的年輕人，並在港台播出，強調會在能力內盡力跟進。他又指當局正思考未來可如何接觸更多年輕人，或考慮進行變革。

倡修訂條例 鼓勵說好「政府故事」

選委會界別議員鄧飛則問到，當局會如何吸引其他商業電台及電視台播放國安教育資訊，會否在牌照條例中加入該要求？民建聯葛珮帆提到，現在仍有部份廣播節目惡意批評、醜化政府，直言「唔係咁好」，建議當局在牌照要求中，加入相關條例，鼓勵傳媒「善意批評」。丘應樺表示，將於中期檢討時，考慮會否加入相關條例建議，他強調，若有從業員違反法例，必定會循法律途徑處理，坦言希望電台同電視台都可以做好。