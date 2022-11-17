特首專訪．四｜為抗疫法理情爭議泛淚光　李家超：勿因差異成敵人

「人命對於每個人的意義都不一樣，當你是他的家人，和你是一個旁觀者、只是評論一個數字，是兩回事。」行政長官李家超接受香港01專訪期間，回首第五波疫情造成9000多人病逝的慘痛教訓時一度感觸，眼泛淚光又語重心長地表示，「人命當然是重要的，因為我們生存不是為了自己，我們生存是為了價值，其中一樣就是人與人之間的關愛。」他認為，「家庭」是所有社會元素最重要一環，施政者必須致力保障每個家庭的健康、和諧、溫暖，才能夠促進整個社會的健康、和諧、溫暖。



特首李家超專訪系列五之四



行政長官李家超接受香港01專訪期間，回首第五波疫情造成9000多人病逝的慘痛教訓時一度感觸。（香港01）

從政者有多大權力，就肩負著多大責任。但在實行「行政主導」體制的香港，曾有一段時間陷入兩種「權責不清」的境況：一是在政治體制上被部份人視之為「三權分立」，主張行政、立法、司法機關行使獨立權限而又互相制衡，二是在權力結構上出現「重商主義」、推崇「積極不干預」。2019年反修例風波過後，中央親自出馬撥亂反正，強化特區「行政主導」政治體制——既釐清了「三權分立」的錯誤認知，又重劃了資本社會的權力秩序，更確立了港府對於促進公平正義及照顧弱勢群體的治理責任。

繼國家主席習近平七一在港重要講話後，較早前發表的《中共二十大報告》同樣罕有提及特區政府必須「堅持實行行政主導體制」。在李家超看來，中央之所以兩度強調「行政主導」的重要，是為督促特區繼續完善「一國兩制」制度，也更加凸顯香港需要正確認識《基本法》，因為昔日有股力量故意主張「三權分立」，導致某些體制沒有很純正地遵循行政主導，甚或不配合行政主導，如今必須加以糾正，才能鞏固「一國兩制」。

實行「行政主導」體制的香港，曾有一段時間陷入兩種「權責不清」的境況。（資料圖片）

免針紙司法覆核：政府依法行事

當中央強化香港特區的行政主導體制，特區政府更加需要明晰在行政主導之下的權責問題。不過，早前出現「免針紙司法覆核風波」，就有一些聲音質疑當局對於自身可以行使的行政權力並不十分明確，要經過官司後才趕緊亡羊補牢。

被問及箇中問題何在，李家超嚴肅地反駁有關說法「判斷錯誤」，因為政府重視法治精神、必然依法行事，但社會各方對法律觀點出現分歧時有發生，當政府的法律詮釋引起司法覆核，會交給代表律師據理力爭，無論結果如何也會遵循法庭最後判決。

「法庭的判決，是否一定正確？如果是的話，怎麼會有上訴庭？當上訴庭推翻下級法庭的判決，這是否代表他們不依法？是否違反法治？不是！」李家超再次強調特區政府的所作所為都是「依法行事」，但他也表示，能夠理解社會對事件持有不同看法，「我們以後就要更加謹慎、更加了解我們的法律觀點是否很牢固。」

是次風波還衍生另一爭議：一方面，有人擔心，一旦強化「行政主導」，恐怕變成「行政霸道」，另一方面，也有人認為，不能繼續縱容以「程序公義」作為擋箭牌的「程序障礙」。對此，李家超回應說：「太過負面的標籤，都是不好的，因為我覺得社會應該有一個健康的發展的共識，如果將不同意的東西極端化、負面化、醜化，那是不健康的。」他一再重申，求同存異、換位思考、體諒對方、共同解決問題，才是香港賴以成功的基石，他冀能帶領社會凝聚這種建設意識，「不要因為有差異就成為敵人。」

李家超一再重申，求同存異、換位思考、體諒對方、共同解決問題，才是香港賴以成功的基石，他冀能帶領社會凝聚這種建設意識，「不要因為有差異就成為敵人。」（羅國輝攝）

近萬人病逝教訓：重視人間關愛

在疫情期間，政府行使權力尤其需要得到市民信服，市民才能盡量配合各種防疫抗疫政策。然而，月初財政司司長陳茂波的核酸檢測結果得以被界定為「康復個案」、可以無需隔離出席國際金融領袖投資峰會一事，就引發市民質疑當局的防疫措施存在「雙重標準」。就此，李家超認同政府在信息發放方面可以做得更好，例如及早公佈政府設有「康復個案」的安排，當局也會繼續借助傳媒力量向公眾重複解說。

「同樣一個政策，每個人的理解都不一樣，政府的確需要更多解說。」李家超藉此重申防疫原則之一，是會在各種措施和訴求當中制訂優次，當中涉及每日新增確診人數、死亡個案、醫療系統能否負荷等等一籃子因素，而非單看個別界別利益，「譬如商界希望我們盡快恢復很多商業活動，當然理解，但同樣也有些人認為我走得太快，我會綜合考慮再作判斷，我的理念就是逐步、有序、穩妥地減少所有限制...我要在諸多不確定因素當中讓安全系數得到保障...我希望市民能夠諒解，希望市民的感覺是公平的。」

最後，回望有9000多人不幸病逝的第五波疫情，被問及整個社會和特區政府需要吸取什麼教訓、到底應該如何衡量人命的價值時，李家超一度感觸，眼泛淚光又語重心長地表示：「人命對於每個人的意義都不一樣，當你是他的家人，和你是一個旁觀者，只是評論一個數字，是兩回事。我作為施政者，我既要理性，也要感性，對每一件事的判斷都不一樣，但是人命，當然是最重要的，因為我們生存不是為了自己，我們生存是為了價值，其中一樣價值就是人與人之間的關愛，家庭是我們所有社會元素當中最重要的一環，家庭健康、家庭和諧、家庭溫暖，整個社會才會有希望變得和諧溫暖。」

採訪：黃雲娜

攝影：羅國輝、梁鵬威

拍攝：吳雋、楊秉融、葉思雅、麥超億、黃俊傑、王浩雲、王朝滔

剪接：葉思雅、趙錦添

後期美術：賴文傑