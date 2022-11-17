直播︱政黨社團合辦二十大分享會　中聯辦主任駱惠寧主講

由40個政黨、社團及商會合辦的「香港社會各界學習二十大精神分享會」今午（17日）舉行，中聯辦主任駱惠寧表示，中共二十大報告在政治、理論及實踐都有巨大成果，也是歷來黨代表大會報告就「一國兩制」份量最重，與國家主席習近平「七一」講話一脈相傳，充分體現「一國兩制」在中共及國家全局中的重要地位，強調國家的新征程就是香港的新機遇。

駱惠寧表示，二十大報告目標科學，政治上高瞻遠矚、理論上深邃思考、工作上戰略布署，香港各界須全面學習、把握及落實習近平的重大要求。



吳秋北。（資料圖片）

吳秋北：政團社團須擴大影響力 團結廣大市民

工聯會會長吳秋北分享四點體會，第一是政團及社團要發揮優勢，準確掌握社情民情，協助政府採取有效舉措，破解房屋等深層次矛盾；第二是要提升治理能力，政團社團一直是堅定支持行政長官和政府的重要力量，將合力推動香港實行良政善治。第三是推動香港加快融入國家發展大局，更積極主動，以香港所長，對接國家所需。第四是鞏固發展愛國愛港統一陣線，政團及社團要擴大影響力，團結廣大市民，宏揚愛國愛港的主流價值觀，向基層推廣二十大精神，說好香港故事。