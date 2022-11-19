習近平鼓勵李家超努力工作　未正式接見？李：匆匆會議按許可安排

特首李家超一連三天在泰國曼谷出席APEC領導人會議及相關活動，期間曾與國家主席習近平交談，他指自己向對方問好、並匯報了香港最新情況，充分感受到習近平對香港的關心，習亦鼓勵他持續努力工作。對於未獲正式接見會否失望，李稱會期緊湊各領導人都有不同安排，自己與其他領袖會晤都要爭取，「時間限制，每個領袖想做、可以做嘅事情都要按時間許可安排。」



李家超稱期間趁不同機會與各地領袖會晤及交流，介紹了香港現時「活起來、動起來」，已經並將會舉辦很多盛事。他形容，此行在「說好」香港故事及聯通中外優勢上有「好好成果」，獲得與會領袖認同，他表明香港未來除了會鞏固國際金融中心地位，亦致力成為一個創科城市及中西文化藝術交流的城市。他指，很高興東盟國家都表明支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。