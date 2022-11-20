甯漢豪：造地非為控制樓價　即使樓市波動亦不影響工作

發展局局長甯漢豪今早（20日）在無綫電視節目上表示，即使現時樓價調整，都不會影響政府細長流的造地工作，而造地亦非為了控制樓價，而是照顧社會不同需要。



甯漢豪談及土地共享計劃，指審批需要審慎處理。（資料圖片）

土地共享如審批太快 市民或擔心政府「俾人呃」

甯漢豪指，政府預計未來10年可供應的3,200多公頃熟地，當中三成會在未來5年出現，主要是已經施工或規劃已經處於較成熟階段的土地。對於可否進一步增加首5年的土地供應，她指即使精簡規劃程序，土地由研究到變為熟地，都需要4年左右時間，因此5年內進一步增加供應的空間較小，但當局會加快程序，讓土地盡早發展。

被問到提出熟地供應目標可否讓樓價下跌，跌至市民可負擔水平，甯漢豪指理論上如果需求不變而供應增多，價格就會下調，但樓價亦受到經濟環境和社會憧憬等因素影響，而造地的目的是要照顧不同需求而非單純「控制樓價」，當局不會因為樓價或經濟一時的波動，影響細水長流的造地工作。

政府當局目前已「原則性同意」3宗土地共享計劃的申請，被問到會否一併提升附近土地發展潛力，變相用公帑提高發展商成功改劃土地的機會，甯漢豪指會以平常心看待，大家毋須有這個「心結」，政府亦有專業人員檢視申請可提供的單位數目和基建需求，確保基建合情合理，才會在地價扣減。她又提醒，如果審批過程太快，市民或會「擔心政府俾人呃」，需要審慎處理。

有意見質疑，其中一宗「土地共享先導計劃」申請的項目鄰近橫洲，但政府未有將用地直接納入橫洲公營房屋計劃，甯漢豪表示，政府若直接收地就要先做規劃研究，需時較長，但現時申請人自行做研究規劃，又同意用部份土地建公營房屋，認為這有助增加土地供應，政府樂見其成。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

郊野公園邊陲地發展速度有限 難短期內增加供應

被問到會否啟動研究發展郊野公園邊陲地，甯漢豪重申政府沒有排除研究個別邊陲地，強調絕對不是「開發郊野公園」，但提醒即使精簡程序，短期內透過邊陲地增加土地供應仍然較難，因此當局會先將精力放在有潛力的綠化帶。

有指政府計劃發展的多層工廈，未能完全滿足棕地作業需求，甯漢豪回應指多層工廈只是照顧作業者的其中一個方法，當局亦有提供其他協助，但承認政府不能重置所有作業者，部份作業亦未必配合目前的經濟發展環境，可能需要轉型。