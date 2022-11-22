吳秋北形容國民意識如同陽光空氣　梁子穎倡限制港隊「請外援」

立法會教育事務委員會今日（22日）討論推動國民及國安教育。多名議員關注師資質素，教育界朱國強建議當局限制由主任級教師出任國安教育統籌主任，以確保教育成效最大化。



另外，播錯國歌一事仍是議員關注點。工聯會梁子穎認為運動員須學習唱國歌、認識國旗及區旗設計，更建議當局限制香港代表隊「外籍球員」人數上限：「我們已回歸祖國，（以前）喺英國統治下，有唔少外籍球員，但而家應該用返多啲『香港人』，盡量避免外援。」



朱國強建議由主任級老師統籌國安教育

朱國強指，國安教育須聚焦師資培訓，認為國安繁複法律條文，若教師未能掌握課程內容，自信心及教學質素也會大受影響，詢問當局會否增加教師培訓課程，要求國安教育統籌主任必須由主任級老師擔任：「有基層老師做統籌主任，出師無名，身份上低，仲要無培訓，大大影響教育成效。」經民聯梁美芬更形容，香港曾經受過傷，教育制度出了問題，現在「做緊醫治」。

教育局副局長施俊輝強調，教育局十分重視師資培訓，當中包括國家安全教育：「教師培訓有配合，2021學年起，在職及新入職教師，我哋都提供核心培訓，《憲法》、《基本法》、國家安全都納入核心培訓。」校董及校長亦另有培訓，強調所有課程由均專家及學者主講，課程自2020年11月推出自今，已舉辦30多場培訓，共約9,000名校長及老師參加，評價正面。

他承認，由年資較深或主任級教師擔任國安教育統籌主任或會有更高的成效，但他強調每間學校的情況有分別，不排除某些學校中，有年資淺熱心、有能力的老師可以勝任國安教育工作。他表示，教育局會探訪學校，觀察教師上課情況，若教師未能勝任國安教育工作，會向學校反映。

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梁子穎稱港隊不少球員為「外籍人士」

梁子穎表示，現時有不同代表香港的運動員參加國際賽事，如果獲獎或出席開幕及閉幕禮，均有機會播放國歌及展示國旗，但近期接二連三地播錯國歌及錯誤描述「並不理想」。他認為運動員有需要學習中國國歌、國旗及區旗的設計：「萬一教練不在身邊，自己也懂得糾正。」另外，他又留意到現時香港代表隊仍有不少球員為「外籍人士」，他認為須盡量避免「請外援」，或「外籍球員」比例不多於10至20%，令到球隊可以真正代表國家，真正達到民族復興。工聯會吳秋北認為，政府須帶頭提高公眾的國民意識，形容國民意識應「好似陽光，空氣一樣咁自然」。

施俊輝強調，政府非常重視是次事件，必定嚴肅跟進。當局已去信亞洲欖球總會表達強烈不滿，亦已向對方提供官方版本國歌及描述。文體旅局及港協暨奧委會正商討若同類事件再發生，運動員須如何處理，並會提供指引。從整體教育而言，學校有國安教育，電視、電台，播放新聞會播國歌，他相信這些工作有助大眾認識國家。