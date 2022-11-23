稱有老師社交網滿敵意：返校卻係「鵪鶉」　梁美芬促教局出手處置

立法會今日（23日）舉行大會，自由黨張宇人質問教育局會否考慮檢討現行教師註冊制度，改為要求已註冊的教師須定期通過考核和進修。經民聯梁美芬則指，不少教師在個人社交專頁發表對國安教育及「一國兩制」的不滿，問當局會否處理相關行為。

教育局局長蔡若蓮強調，教師註冊終身有效，不代表教師會終身受聘，指現時已有不同課程及培訓，提升教師質素。



蔡若蓮：老師須以身作則 教局一直有把關

梁美芬以新加坡為例，指當地教師有明確KPI（關鍵績效指標）：「小學愛新加坡、中學認識新加坡、大學領導新加坡。」但香港有部分老師在社交網絡上表現對國民教育及「一國兩制」的抗拒、甚至有敵意，回到學校卻是「鵪鶉」。蔡若蓮認同老師須以身作則，強調現時有不同培訓課程供老師持續進修。

她表示，教師肩負培養學生價值觀及國家安全觀念，強調教育局一直有處理教師質素問題，包括入職、管理及培訓，做好質素把關。她指教師申請者須符合教育條例內的專業資格，教育局也會對申請者審核刑事紀錄，審視曾否被取消資格、是否適當或適合人選等。

「註冊終身有效」非終身受聘：不抗拒加入階段性考核

蔡若蓮指，自2022/2023學年起，教育局要求新聘任的教師須通過《基本法》測試；2023/2024學年起，教師通過《基本法》的要求，將擴展至所有資助學校及參加政府計劃的幼稚園，她強調這可以確保教師質素，以及擁有教導學生《基本法》的能力。

她重申，教育局有機制處理教師失德及失當行為，包括每3年進行刑事紀錄查核，若教師違法卻有隱瞞，當局或考慮取消其註冊資格。教育局也要求教師參與每3年不少於150小時的持續專業發展活動、每年3天的教師發展日、以及30小時核心教育。

現行制度下會否加入階段性考核，蔡若蓮表示持開放態度，認同註冊制度可確保教師質素，但強調學校日常的監管及引導亦十分重要，學校作為僱主有責任，透過恆常機制監管教師表現。