巴士擬加價10-20%　田北辰：鐵路競爭所致　倡撥港鐵股息補貼

各專營巴士公司今年上半年已陸續向政府提交加價申請，計劃加幅為一至兩成，實政圓桌立法會議員田北辰強調，主張所有的公共交通工具車費加幅不高於通脹，甚至加幅最好維持在通脹一半。不過他認為，巴士經營壓力與港鐵路線增加有關，建議政府從港鐵股息中，抽出部分收益補貼巴士公司。



陳恒鑌倡動用「豁免隧道費調節基金」降低加幅

民建聯立法會議員陳恒鑌則指，現時百物騰貴，國際戰事導致燃油價格持續高企，巴士公司確有加價壓力，但促請政府審批時，考慮經濟低迷對市民造成的負擔。他指，多間巴士公司去年都加價5.8至8.6%，新巴更於2019年加價9.9%後，去年再加12%，若今年再獲批加價，相信會對乘客造成很大影響，促請當局顧及市民困境，建議善用「豁免隧道費調節基金」，盡量降低加幅。