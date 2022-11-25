楊永杰轟港鐵寡頭：賺多壞多照加價　倡票價盈利掛勾　政府允檢討

政府與港鐵正檢討票價調整機制，多名立法會議員今日（25日）在交通事務委員會上，表達對港鐵每年錄巨額盈利仍加價的不滿，要求在機制內加入盈利因素。楊永杰批評港鐵「賺得多、壞得多、加得多」，接近寡頭壟斷，票價調整機制明顯失效。他稱只要港鐵賺錢，便應該與市民分享利潤，又建議一旦通脹率超過4%，就不能加價。



運輸及物流局副秘書長黃珮玟表示，會檢討如何在機制方程式中反映利潤元素。港鐵客運服務總監楊美珍則指，過去6年票價調整機制發揮一定效用，有4年沒有調整，有1年減價，希望大家看到機制的好處。



議員倡通脹率過4% 港鐵就不能加價

工聯會鄧家彪稱，巴士公司及天星小輪因為蝕錢才申請加價，但港鐵每年「自動波」加價：「港鐵上市以來，超過一半年份賺超過100億，天星小輪連100萬都賺唔到啊，咪申請加價囉。」他稱過去5年，港鐵每年平均賺96億元，即使在19年及20年都分別有接近100億元及50多億元盈利，促請當局在制訂票價調整方程式時，加入盈利因素。

香港新方向張欣宇表示，有前線員工反映港鐵維修車務人手嚴重短缺，部分職位空缺達10%至20%，又質疑有部門為節省成本，懸空某些職位，結果反映上服務表現上。他提到，立法會只就港鐵個別事故作出跟進，無法了解港鐵整體表現。

周小松：政府5年收400億港鐵股息 交通津貼應恒常化

勞聯周小松稱，港鐵年年「賺大錢」仍然加價，市民難以理解，並指政府最近5年賺取港鐵接近400億元股息，應回饋市民，建議將交通津貼計劃恒常化，並降低資助門檻。他批評車費加幅「封頂」機制「呃市民」，因剩餘加幅會累積，其後追加，認為若市民不能負擔就應該撤銷，不應設機制追補加幅 。