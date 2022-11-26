MIRROR墮屏監管失當？楊潤雄重申租場者核查：政府不懷疑報告做假

MIRROR演唱會屏幕墮下事故發生近四個月，政府調查報告揭示製作公司虛報多組裝備重量。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（26日）出席電台節目時，被問到機制是否存在漏洞，以致未能發現虛報問題。他稱，紅館租用條款列明租用人要找合適人士確保設備安全，也要聘請專業人士核查，康文署不會刻意懷疑有人造假：「有人做咗，有人Check（核查）咗，康文署就畀你做。」



楊潤雄指，康文署是紅館擁有人，由於紅館本身是體育場館，只有基本設備，因此舉辦其他活動的設備，定必由租用人預備。他稱，租用條款列明租用人要找合適人士確保設備安全，並要聘請專業人士核查。他說，康文署收取租用人的工作計劃及核查報告，不會刻意懷疑有人造假：「有人做咗，有人Check（核查）咗，康文署就畀你做。」

他稱，康文署自身沒有專業工程師，始終都要信賴專業人士，「就算將來署方請人做，都係請專業人士去做。」他稱，就今次事故，政府調查報告提出多項改善建議，包括在當場增設磅供租用人量度裝置重量、租用人需要向署方提交設備質量證明等，當局亦考慮增添一層獨立核查，抽查租用人的情況。