直播‧黎智英聘英御狀︱李家超：將就國安法提請人大釋法

終審法院拒絕律政司就壹傳媒創辦人黎智英聘海外大狀的上訴許可申請，意味在該國安法案件中，黎智英獲准以英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司終極敗訴。



特首李家超下午在政府總部見記者，表示會就國安法提請人大釋法。



李家超指，昨日收到中央人民政府按國安法11條的函件，就國安法實施以來就特區履行相關職責向中央提交報告，他就此舉行會議。他以行政長官、國安委主席發出聲明，特區政府有維護國家安全的責任，在維護國安、主權和發展利益的立場上，特區立場清晰、堅定不移。

李家超說，會梳理相關情況，並向中央提交報告，並會講解黎智英案，及就此案提請人大常委會為國安法釋法。

他說國家安全早期階段潛在發生，如勾結外國勢力亦可能在外國發生，因此要提高警覺。他又稱，外國對國安法持有敵視態度，又向商界、法律界施壓，因此要有警剔。

至於被告選擇律師的權利，李家超表示是在香港有執業資格的合資格律師，而非沒有在港執業資格的海外律師。

律政司在終審法院上訴時提出新觀點，李家超說律師司已作出最大努力，亦已充份提出理據，對於法庭的決定他是尊重的。李家超說，今次事情影響深遠，因此要作出釐清。至於保密規定，李家超指沒有辦法排除風險，因此要提出。

至於海外法官，李家超說法官有資格審查及推薦，審理國安法的法官有指定法官制度，因此與今次事件不能混為一談。

李家超。（資料圖片）

黎智英案已排期於本周四（12月1日）開審，高院早前批准黎從英國聘請御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱：Tim Owen）代表他抗辯，惟律政司初時以英御狀不熟悉國安法背景，反對他來港，但先後遭高院原訟庭及上訴庭裁敗訴，律政司上周直接向終審法院提出終極上訴，並指案件涉國家機密，不宜用海外律師。辯方卻認為這屬新觀點，有違慣用的法律原則。終院今午（28日）下裁決，拒絕律政司上訴至終審法院。

終院首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛在書面判辭指，根據舊有案例定下的原則，若上訴方在終極上訴時，提出不曾在原訟庭及上訴庭探討的新論點，不應批出上訴許可。在本案中，律政司在申請終極上訴許可時，才改變其論點，提出未經闡明及未有證據支持的爭議，儘管該新論點明顯有其重要性，但仍決定不批出上訴許可，因此裁定律政司未能確立給予上訴許可的基礎，故駁回其申請。