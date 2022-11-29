蕭澤頤：每3宗罪案就有1宗騙案　冀各界支持防騙工作

警務處處長蕭澤頤出席港區省級政協委員聯誼會座談會，與省級政協委員交流。蕭澤頤表示，「少年警訊」將加強到內地交流，讓香港青少年有更多親身體驗和與內地青少年的交流的機會。



座談會由港區省級政協委員聯誼會主席鄭翔玲、會長施榮懷致辭，副會長馬浩文主持座談會，超過100名委員參與。



少年警訊增加到內地交流活動

蕭澤頤表示，國家主席習近平在7月訪港期間，提及要特別關心及關愛青年人。因此，社會各界應當齊心合力，攜手培育香港的青少年，增強他們的守法意識，並提供更廣闊的平台，讓青少年更準確認識國家，增強民族自豪感。

除了青少年工作外，蕭澤頤亦提及近年香港的騙案數字不斷上升，今年首3季已發生19,444宗騙案，按年大增四成，每3宗罪案就有1宗騙案，當中超過七成都是網上騙案。他希望社會各界都可以支持警隊的防騙工作，「救得一個得一個」，避免令市民蒙受損失，甚至失去寶貴生命。他指，警方與不同的機構合作，為騙案苦主可能面對的情緒上的困擾提供協助。

另外，警隊已於9月推出一站式「防騙視伏器」，市民輸入可疑電話或網上平台資料，便可以辨識詐騙及網絡陷阱。