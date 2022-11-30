立法會通過追撥351億元　76%用於「防疫抗疫基金」

立法會今日（30日）通過《追加撥款（2021-2022年度）條例草案》，涉及上個財政年度的額外開支，共約351億元。



謝偉銓：庫房料出現赤字 促訂多元融資方案

翻查資料，351億元追加撥款中，絕大部份來源為政務司司長辦公室及財政司司長辦公室，合共超過268.7億元，以「應付向『防疫抗疫基金』注資的額外現金流」，佔整筆追加撥款的四分之三。

建測規園界議員謝偉銓指，以往反對派往往將追加撥款連繫到「政府洗腳唔抹腳」、「政府超支」，但實際上不是，這些開支都是經財務委員會通過，只是在會計上「埋數」，但同意政府最終開支高於原來預算案的情況，值得社會關注。他指，庫房預料會出現赤字，隨着內外經濟因素，未來有更多挑戰，尤其本港未來須大興土木，敦促政府定下多元化融資方案，維持基建收支可持續性。

社福界狄志遠重申，政府削減1%社福機構撥款，令業界十分失望，促請政府在下個年度預算案補回。

財經事務及庫務局局長許正宇由於確診正在隔離，署理局長陳浩濂表示，正如議員所說，相關條例草案屬技術性修訂。他指，留意到議員提出對往後財政預算案的建議，政府會繼續聆聽議員及各持份者的意見。