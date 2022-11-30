鄧炳強要求搜尋器置頂國歌：對方話跟進　葉劉稱仲有黑暴歌即無用

民建聯立法會議員李世榮今日（30日）在立法會提出口頭質詢，指網上搜尋「香港國歌」仍出現港獨歌曲，要求政府交代會否定期運用科技檢視網上搜尋引擎的搜尋結果，將不實資訊通知有關搜尋引擎。



保安局局長鄧炳強表示，已就事件向相關互聯網搜尋器及服務供應商提出嚴正交涉，要求將正確國歌置頂，對方表示會跟進。民建聯梁熙批評網上搜尋引擊經常「卸膊」，稱自己也是苦主：「每每搜尋梁熙時，幅相都係出梁天琦 (「本土民主前線」前發言人)」。



張曼莉3分鐘解釋演算法 葉劉不滿轟冗長

梁熙說，現時搜尋影片時，有關港獨歌曲仍位居首位，批評有關網上搜尋引擎經常「卸膊」，聲稱技術問題並非香港部門負責，又指自己是苦主之一：「每每搜尋梁熙時，幅相都係出梁天琦，甚至將港獨資訊都同我有聯繫」，問及政府有何方法應對。

創新科技及工業局副局長張曼莉回應時，用了3分鐘交代如何優化搜尋結果及解釋演算法運作，結果引來新民黨主席葉劉淑儀不滿：「太冗長重複，阻咗我哋提問，太過份啦我覺得你。」葉劉淑儀批評張曼莉沒回應問題，又斥責政府優化搜尋結果不力：「你㩒落去國歌仲出現首黑暴歌，即係你優化工作無用。」

星部長可向網絡商發指示 鄧：立23條時有參考

葉劉淑儀問到，政府會否參考新加坡做法，賦權部長發出指引，規定電子網絡商須接受當局指示，移除資料或協助調查是否牽涉外部勢力。鄧炳強表示，政府知悉新加坡相關法例，制訂《基本法》23條時有參考有關做法。

鄧炳強提到，為了配合國安法，公共圖書館已重新檢視及更新購置圖書館資料和接受書刊捐獻指引，將維護國家安全列為其中一項考慮因素，確保不利國家安全的資料不會納入館藏，若發現有館藏涉嫌違法會即時下架，經詳細檢視並確保沒違反法例後，才會重新上架。