港鐵訊號系統終採用全球通行「標準餐」 田北辰「追數」補貼金額
撰文：鄭寶生
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港鐵宣布更換本地線訊號系統，已經講了多年，但一直未見蹤影。實政圓桌立法會議員田北辰砲轟港鐵以及負責製作系統的公司，在早前協餐「特別餐」時合約無交代清楚，又關注如今終於採用世界通用的「標準餐」，港鐵與承辦商之間的合約又如何安排，又不滿至今沒有公布補貼承辦商的金額。
CBTC訊號系統 早於2003年西鐵採用
田北辰在立法會鐵路事宜小組委員會表示，九鐵早於2003年已在西鐵使用CBTC訊號系統，而港鐵在2015年宣布用33億元將7條本地線路更換成CBTC。他發現港鐵要求鐵路系統有「特別餐」，而不是已經成熟、世界通用的「標準餐」，認為當中的談判過程有問題。
他解釋，「特別餐」是指設有副系統和後備系統，當主系統出事就能跳到副系統，還有後備系統包底。然而該系統遲遲未能使用，田北辰認為，33億元的「特別餐合約」沒有寫清楚何謂交貨標準，對方堅持已經交貨，港鐵測試沒有問題，但獨立專業的審批專家不肯簽任何「特別餐」。
一直要求港鐵放棄「特別餐」，而採用全球通用「標準餐」的田北辰指，「標準餐」經過多年發展已經成熟，並完成除錯（Debug），促港鐵採用。
購買標準系統有機會3年肉完成更換
最近港鐵終於放棄「特別餐」而採用「標準餐」，田北辰關注港鐵與承辦商之間的合約安排。他認為，如果是修改現時的「特別餐」系統，不知道甚麼時候才能完成，而如果買一個全球通用的「標準餐」系統，有機會3年內完成更換，但就要花多20多億元。
他認為，如果要買一個標準餐，就不應再補貼之前的承辦商：「明明佢又交唔到貨，點解仲要俾多一個仙？」
港鐵在立法會上就事件回覆，田北辰認為與他的建議方向大致一致，而和承辦商的軟件測試安排亦是按照早前的數據為基礎，也承諾釐清雙方合約責任，以保障港鐵利益。
然而田北辰不滿港鐵和政府，一直沒有公開更換訊號系統一事付出了多少補貼，認為當中涉及公帑，不公開帳目對大眾不公平。