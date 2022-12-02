港鐵訊號系統終採用全球通行「標準餐」　田北辰「追數」補貼金額

港鐵宣布更換本地線訊號系統，已經講了多年，但一直未見蹤影。實政圓桌立法會議員田北辰砲轟港鐵以及負責製作系統的公司，在早前協餐「特別餐」時合約無交代清楚，又關注如今終於採用世界通用的「標準餐」，港鐵與承辦商之間的合約又如何安排，又不滿至今沒有公布補貼承辦商的金額。



西鐵線早於2003年已採用CBTC訊號系統。（資料圖片）

CBTC訊號系統 早於2003年西鐵採用

田北辰在立法會鐵路事宜小組委員會表示，九鐵早於2003年已在西鐵使用CBTC訊號系統，而港鐵在2015年宣布用33億元將7條本地線路更換成CBTC。他發現港鐵要求鐵路系統有「特別餐」，而不是已經成熟、世界通用的「標準餐」，認為當中的談判過程有問題。

他解釋，「特別餐」是指設有副系統和後備系統，當主系統出事就能跳到副系統，還有後備系統包底。然而該系統遲遲未能使用，田北辰認為，33億元的「特別餐合約」沒有寫清楚何謂交貨標準，對方堅持已經交貨，港鐵測試沒有問題，但獨立專業的審批專家不肯簽任何「特別餐」。

一直要求港鐵放棄「特別餐」，而採用全球通用「標準餐」的田北辰指，「標準餐」經過多年發展已經成熟，並完成除錯（Debug），促港鐵採用。

田北辰不滿港鐵和政府一直沒有公布在更換訊號系統一事中付出了多少補貼。（資料圖片）

購買標準系統有機會3年肉完成更換

最近港鐵終於放棄「特別餐」而採用「標準餐」，田北辰關注港鐵與承辦商之間的合約安排。他認為，如果是修改現時的「特別餐」系統，不知道甚麼時候才能完成，而如果買一個全球通用的「標準餐」系統，有機會3年內完成更換，但就要花多20多億元。

他認為，如果要買一個標準餐，就不應再補貼之前的承辦商：「明明佢又交唔到貨，點解仲要俾多一個仙？」

港鐵在立法會上就事件回覆，田北辰認為與他的建議方向大致一致，而和承辦商的軟件測試安排亦是按照早前的數據為基礎，也承諾釐清雙方合約責任，以保障港鐵利益。

然而田北辰不滿港鐵和政府，一直沒有公開更換訊號系統一事付出了多少補貼，認為當中涉及公帑，不公開帳目對大眾不公平。