直播︱中央宣講團公開宣講「二十大精神」　法工委主任沈春耀主講

中央宣講團昨日（2日）抵港，繼昨晚向中央駐港機構、駐港中資企業宣講後，今早向特區管治團隊宣講，特首李家超及財政司司長陳茂波等一眾官員，以及立法會議員均有出席。宣講團成員包括全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會主任沈春耀、及全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻。



據悉，會上提及香港創科及人才問題，要求將創新科技融入教育，以及透過制度深化綠色發展等。特區政府下午3時將舉辦另一場「二十大精神宣傳會」，開放給公眾觀看，《香港01》全程直播。



李家超：歷經金融風暴、疫情挑戰 中央支持下浴火重生

【15:20】特首李家超致辭時感謝中央大力支持，應港府邀請派出沈春耀及謝伏瞻帶領高級別宣講團來港。他稱，「中共二十大精神」關係到國家與香港未來發展，「一國兩制」行穩致遠，而國家主席習近平在「二十大報告」提到「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度。香港經歷多項挑戰，包括金融風暴、非典型及新冠疫情，都在中央支持下戰勝風險，浴火重生。

李家超說，香港既有機遇也有挑戰，須提升競爭力，融入國家發展大局。他提出三點期望，第一是深入了解「二十大精神」的內容，尤其有關「一國兩制」的重要論述。第二是將「二十大精神」輻射出去，帶至社會不同階層。第三，在各方面積極對香港作出重大貢獻。