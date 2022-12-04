「憲法與新時代新征程」座談會　李家超、駱惠寧致辭

特區政府與中聯辦今日（4日）下午舉辦「憲法與新時代新征程」座談會，特首李家超、中聯辦主任駱惠寧致辭，並設有對談環節。



+ 7

中聯辦主任駱惠寧致辭時強調，憲法對推動香港由治及興、走向新篇章有重要意義。他分享三點對憲法的看法，首先為「發揮憲法對『一國兩制』的引領保障作用」：「香港必須自覺尊重和維護國家的根本制度。憲法是國家的根本法，第一條開宗明義表明中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度。」他重申，香港各界要自覺維護憲法權威，自覺維護憲法規定的中國共產黨的領導地位，「確保不變形、不走樣」。

其次為「必須堅持把維護國家安全、主權及發展利益作為最高原則」，駱惠寧指，《國安法》是根據憲法、按特區現實需要而訂立的全國性法律，在香港的任何機構、組織和個人，均要遵守《國安法》及其他與維護國家安全有關的法律，他強調維護國家安全更全體中國公民的義務，他形容這是香港法治的「憲制責任」及「必守底線」。他又指，在新征程中，香港要進一步落實特區維護國家安全的法律制度及執行機制，完整準確、不折不扣貫徹實施香港《國安法》，依法懲處危害國家安全的犯罪活動。

最後是「弘揚以愛國愛港為核心、與一國兩制方針相適用的主流價值觀」，駱惠寧指二十大報告中提到，要增加港人愛國精神，強調只有「完全徹底擺脫殖民統治的影響，憲法意識才能在香港真正深入民心」。因此，他呼籲各界要加大推廣《國安法》、憲法、《基本法》及愛國精神。

李家超：國安問題重中之重

同場的行政長官李家超致辭時指，今屆座談會主題與二十大精神相互呼應，二十大報告對《憲法》作重要論述、要求，形容《憲法》是治國的「總章程」：「《憲法》第三十一條規定國家在必要時可以成立特別行政區，而《憲法》第六十二條則授權全國人大決定設立特別行政區及其實施的制度。《憲法》與《基本法》共同構成建設香港的基礎。」他感謝國家在香港面臨前所未有的危機時，出手制定《國安法》及完善選舉制度，使香港踏上由亂到治、由治及興的新征程，強調國家是香港的堅強後循。

李家超提到，國安問題複雜多變，他於上周按中央要求，就《國安法》情況提交報告，並向人大常委會提請就《國安法》第65條作解釋，釐清立法原意及目的，沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理，危害國家安全犯罪案件工作。他強調，作為特別行政區首長，有責任審慎作出決定：「國安問題是重中之重，影響深遠。」

他重申，《國安法》第65條中，明文規定該法解釋權屬於人大常委會，人大常委會是國家最高機構：「《基本法》、《憲法》、《國安法》的解釋權均屬人大常委會。」

最後，李家超引述國家主席習近平所講，強調《憲法》是法制的保證，港府未來會繼續堅定不移維護《憲法》及「一國兩制」，將「一國兩制」的好制度一直堅持下去，建設人人安居樂業、團結和諧的香港。