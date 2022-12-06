江澤民逝世︱李家超率司局長政總默哀　立法會議員大樓內參與

前國家主席﹑中共前總書記江澤民上周三（11 月 30 日）逝世，今早（6日）舉辦全國追悼大會。行政長官李家超、多名司局長及行政會議成員等在政總參與，所有官員穿上素色衣服，全體早上10時站立默哀三分鐘。



立法會一眾議員在主席梁君彥率領下，同步於立法會綜合大樓地下大堂默哀，其後繼續肅立，全程觀看北京追悼大會，期間立法會所有活動暫停。民建聯主席李慧琼、工聯會郭偉强因染疫未能出席；身兼行會成員的議員則在政府總部收看直播。而選委界謝偉俊、新思維狄志遠則缺席，梁君彥說大部分議員都一同收看直播，有些議員因公務在身不能出席。



謝偉俊狄志遠等缺席 李慧琼郭偉强早前確診

70名立法會議員一同收看直播，大部分議員身穿黑色西裝或套裝到場，教聯會朱國強、選委界林筱魯等人則穿上黑色中山裝，謝偉俊及狄志遠等人缺席。儀式一開始，眾人低頭默哀三分鐘，其後全程站立收看整個追悼儀式。梁君彥表示，以沉痛心情收看追悼儀式，稱江澤民對近代國家影響很大，1997年令香港順利回歸，一直關心香港，對他的離世感到哀痛。

政府亦開放21個社區會堂及活動中心，讓市民收看直播追悼。法院默哀期間休庭三分鐘，水警輪及滅火輪等政府船隻鳴笛。金紫荊廣場、所有政府機構下半旗誌哀，政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動亦會延期或取消。