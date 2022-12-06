張宇人率飲食業界代表團訪日　商討疫後兩地商貿合作

行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人，帶領香港日本食品及料理業協會政商訪日團，在11月27日至12月1日到日本考察。今次行程拜訪日本多個政府部門，探討兩地在疫後商貿、旅遊觀光以至福島食品進口限制等議題。



張宇人（左二）率領香港日本食品及料理業協會代表團，拜訪日本農林水產省。

日本官員希望 福島污水排放後香港不收緊進口限制

考察團向日本國土交通省國際統括官平岡成哲介紹香港「0+3」入境最新措施，歡迎日本人到訪香港故宮文化博物館、M+博物館等香港新地標。平岡成哲亦表示，期望與香港合作，重振雙向旅遊交流。

考察團亦到訪農林水產省，與農林水產大臣野村哲郎會面。野村哲郎表示，香港是日本食品的重要出口目的地之一，期望香港盡快解除對於日本食品的進口限制。他提到將來福島核電站廢水排放後，希望香港不會進一步收緊進口管制。

張宇人（右一）率領香港日本食品及料理業協會代表團，拜訪日本外務省。

考察團冀日本人恢復來港旅遊及參展

近年到港參展的日本企業減少，考察團亦向野村哲郎反映，希望日本企業在香港放寬入境限制後重臨香港，參與香港美食博覽會及香港國際珠寶展等活動。

其後，考察團亦分別與外務省外務副大臣武井俊輔及經濟產業省副大臣太田房江會面，兩人都談及福島核廢水排放與福島食品進口管制。考察團提出三項條件，一是中日兩國應維持友好以促進兩地食品貿易發展，二是國際原子能機構（IAEA）對事件的評估得到國際肯定，且中國專家對評估持正面及不反對意見，三是需要妥善處理市民對處理廢水的擔憂。

考察團亦向武井俊輔表示，在實施《香港國安法》和完善選舉制度後，香港的經濟商貿環境更趨穩健。

日本蛋在香港廣受歡迎。（資料圖片）

張宇人表示，疫情已經持續近3年，市民整體首劑疫苗的接種率超過90%，在香港實施「0+3」後，已陸續舉行多項大型活動及體育運動項目，顯示香港社會已逐步回復正常。今次率團外訪，是希望了解日本市場新資訊，並加強交流。

2021年日本對香港出口貨殖達102億元，而香港更是日本畜牧產品的最大海外市場，單是日本蛋去年已進口2.2萬噸，貨殖達3.9億元。