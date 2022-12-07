議員倡設人才房吸引人才來港　政府表明不考慮提供財政誘因

面對近年人才流失，勞動人口下降問題，《施政報告》提出要「搶人才」，但勞工及福利局局長孫玉菡表明，政府不考慮為所有來港人才提供財政誘因，僅會為競爭激烈產業推出針對措施。



孫玉菡。（歐嘉樂攝）

選委界議員李浩然今日（7日）在立法會大會提出有關「搶人才」口頭質詢。孫玉菡表示，政府將制定不同入境計劃以吸引不同背景及專業的人才落戶，並因應人才的背景及所在地製作相應宣傳，從適當渠道接觸人才，重點是客製化資訊及配合網絡平台用戶的習慣，政府將開設內地及海外人士慣用的社交媒體專號，向目標群組發放資訊並介紹香港的發展機遇、入境計劃詳情，及相關支援服務。

李浩然。（張浩維攝）

經民聯議員兼行政會議成員林健鋒提及，深圳以市價六折價格提供約4000個單位作為人才房，建議港府參考鄰近地區做法。但孫玉菡回應指，當局制定招攬人才政策時，雖有參考有其他地區使用的手段，但不能照搬，要結合本地情況及優勢，由於本地人才需求大，政府暫不考慮為所有人才提供財政誘因或住房補貼，相信香港的固有優勢及機遇具有相當吸引力，但對競爭激烈的產業，如創科企業，當局會推出針對性措施，包括財政誘因，以加強吸引力。

林健鋒。（鄭子峰攝）

而商界（第二）議員廖長江就關注香港如何吸引多元人才，創新及科技局局長張曼莉表示，數據分析、人工智能及金融科技都是未來重點拓展的範疇，未來會以建立蓬勃生態圈為方向，考慮建立數據產業園，以及吸引國際頂尖的生物科研機構落戶，從而引進人才。

此外，紡織及製衣界陳祖恒認為，本港需要高端人才配合創科發展，建議當局優化輸入人才計劃並檢討人才清單。孫玉菡回應指，過往的人才清單以個人為本，政府現計劃把清單擴展至工種，使相關工種不需要符合市場招聘困難也可引入人才，相關檢討已開展，目標於明年第一季完成，並在第二季落實擴大清單。