國泰去年實施「客機去、貨機返」　政府：違政策原意促嚴肅跟進

2021年底，國泰兩名空中服務員違反防疫規定，在家居檢疫期間外出，爆出「望月樓傳播鏈」，及後亦發生國泰空姐母親跳舞群組，導致維園跳舞群組、陸田園群組、外傭傳播鏈以及洪為民生人宴群組，令第五波疫情爆發。



實政圓桌立法會議員田北辰提交書面問題，跟進國泰機組人員事件的後續進展。運輸及物流局局長林世雄回覆指，國泰當時實行的「客機去、貨機返」措施，違反政府政策原意，已責成國泰嚴肅跟進及全面檢討。



國泰兩名空中服務中違反居家檢疫規定，終爆發望月樓群組。（資料圖片/陳淑霞攝）

兩空少居家疫期間外出 終爆望月樓群組

國泰在去年7月至12月實行「客機去、貨機返」安排，人員返港前與社區隔離，回港後則回家接受醫學監察。然而兩名「空少」在該安排之下未有遵守居家檢疫的規定，終爆發望月樓群組。警方在徵詢法律意見後，落案起訴了該兩名涉事的前機組人員，法庭已裁定兩人罪成，並判監禁8個星期。

在發生該事件期間，政府的防疫規定，是要求駐港的客機機組人員在前往外地的客機上執勤，並在外地停留，回港後須接受檢測，並須於指定檢疫酒店進行檢疫，而貨機機組人員則可在家醫學監察。

國泰航空去年7月至12月曾實施「客機去、貨機返」措施。（資料圖片）

對於國泰「客機去、貨機返」安排，政府表示不符合政策原意，已責成國泰嚴肅跟進及全面檢討，並要求防止同類事件再次發生。

政府指，會繼續根據科學為本、精準抗疫、風險可控的原則，適時調整機組人員的檢疫安排，以在保障公共衞生的同時，平衡航空業界的營運需要，促進航空公司逐步提升運力，滿足市場對往來本港航空服務的需求。