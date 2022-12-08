世界盃2022︱8強開波前盤點　幾多議員「跌到一地眼鏡碎」？

世界盃已經完成分組賽及十六強比賽，12月9日（星期五）將會開始8強對決。



《香港01》早前訪問了一批議員，各有捧場球隊，然而隨着德國早早出局，有幾名球迷議員已經「跌到一地眼鏡碎」。趁這幾日沒有比賽，我們盤點議員心水球隊，看看誰人可以笑到最後。



5議員捧德國 小組賽出局

德國在小組賽「死亡E組」得4分，以得失球落後同分的西班牙，在小組排名第3出局，相信令廣大球迷大跌眼鏡。賽前不少球迷認為德國陣容算是整齊，但竟然首場敗給日本1比2，隨後面對另一勁旅西班牙只能踢成1比1，最後一輪雖然4比2擊敗哥斯達黎加，但仍要飲恨出局，據報全隊球員返回德國時臉色鐵青。

過去德國成績不差，立法會自然有支持者。民建聯陳克勤和李世榮、工聯會鄧家彪、「A4聯盟」楊永杰都是德迷，陳克勤更在賽前指，德國足球的特性是「穩」，靠穩打穩紮打出好成績。

值得一提的是，工聯會郭偉强看好的德國和西班牙剛巧同組，二選一則會選擇德國。結果西班牙在小組賽出線，但在16強出局。

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巴西擁躉多 議員「由細睇到大」

傳統強隊巴西今屆頗為對辦，分組賽全勝，16強更輕鬆贏韓國4比1，前鋒尼馬傷後復出狀態不俗，龍門艾利臣夠穩健。加比爾捷西斯因傷退隊，但巴西火力似乎依然強勁。

立法會有很多巴西支持者，民建聯陳恒鑌講出原因，指年紀相近的人一般都是南美足球長大，而他亦是「食巴西奶水」，一直支持巴西。

陳振英、吳傑莊、香港新方向張欣宇、工聯會陸頌雄、經民聯林健鋒都是巴西支持者。其中吳傑莊在決賽周開始前指，巴西三線實力平均，希望30歲的尼馬踏上足球生涯的高峰。陸頌雄則「睇數據」，指巴西足球每隔20年就會「復興」，對上一次奪得世界盃是2002年，剛好20年，希望今次可以實現。

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阿根廷8強面對荷蘭 議員捧美斯

另一南美勁旅當時是阿根廷，首場敗給沙特阿拉伯，令球迷大吃一驚，至今暫時仍是最令人意外的賽果。及後阿根廷調整過來，連贏墨西哥、波蘭2比0，16強以2比1淘汰澳洲，8強將會面對實力更強的荷蘭。

阿根廷的重點當然是「美斯的最後探戈」，民建聯何俊賢就很想美斯能奪得世界盃冠軍，黨友陳學鋒亦說「球壇欠美斯一個世界盃」，就連不太留意世界盃的田北辰都說，希望美斯有好結局。

李梓敬欣賞阿根廷節奏明快，林振昇欣賞阿根廷「技術流」踢法，而邱達根則表示自小就支持阿根廷。

此外，謝偉銓支持的阿根廷和西班牙，阿根廷順利殺入8強，但西班牙出局。

平日不睇波的林素蔚大讚C朗拿度「好型」。（資料圖片/廖雁雄攝）

女將捧C朗 葡萄牙殺入8強沒有他更好？

另一今屆希望「完美收場」的球星，當然是葡萄牙的C朗拿度。葡萄牙在小組賽兩勝之後敗給韓國2比1，晉級16強大勝瑞士6比1，下一場會對淘汰西班牙的摩洛哥。

《香港01》開賽前訪問的男議員，無一是葡萄牙支持者，反而平日不看足球的「A4聯盟」林素蔚就為C朗着迷，大讚「好勁」、「好型」，希望最後一次參加世界盃能有好表現。

不過，C朗拿度在對瑞士的比賽先列後備，上場後沒有入球，完場更未有跟隊友一起向球迷道謝，自己直入更衣室。這名球星能否帶領葡萄牙再下一城，還是之後比賽沒有他更好，就如領隊費蘭度山度士所說：「有些東西要重新定位。」

英格蘭支持者眾 下輪硬仗對法國

港人多看英超，對英格蘭球員十分熟悉，議會內亦有多名英格蘭球迷。民建聯劉國勳一向支持英格蘭，但今年陣容之中沒有特別喜歡的球員。新思維狄志遠支持英格蘭和阿根廷，他亦有看英超，支持曼聯和列斯聯。「A4聯盟」梁文廣是資深英迷，由阿仙奴「老人防線」做主力的年代支持至今。

謝偉俊則在決賽周之前簡短回答支持英格蘭、法國和荷蘭，三隊都能殺入8強！

英格蘭的「老鼠仔」鋒線在多場比賽均有大比數入球，分別是小組賽6比2勝伊朗，0比0和美國，3比0贏威爾斯，再於16強以3比0贏塞奈加爾。然而8強將要面對今屆霸氣盡現的法國，前鋒哈利簡尼能否捕捉熱刺隊友門將洛里斯的「派膠」出錯，或者會是關鍵。